聲援徐州8孩案女志工 再控警用電腦包套頭險死

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(中央社台北21日電)因聲援徐州8孩案而被拘留，網名「我能抱起120斤」的女志工，再次在微博發文指控拘留期間警方用電腦包緊緊套著她的頭，令她差點窒息，以為快要死掉，並指拘留經歷對她造成嚴重精神創傷。

徐州8孩案曝光後，網名「我能抱起120斤」及「小夢姐姐小拳拳」的2名女志工，前往事發的江蘇豐縣試圖探訪並幫助受虐的8孩母。

11日，兩人的手機被官方人員搶走後，到豐縣孫樓派出所報案，但反而被警方拘留。直至18日兩人的微博才再更新。

18日「我能抱起120斤」的微博發文向外界報平安，並在微博中回憶過去多日被拘留的經歷，表示警方不但指兩人犯了尋釁滋事罪，更在拘留期間動手打她。

她於今天再次在微博發文出數千字的文章，描述她在拘留期間差點死掉的遭遇。

她表示，11日晚上到孫樓派出所報案，隨後被一名長相與派出所副所長一樣的男子，帶進一間房間。據她回憶，當時房間內有4至5名身形高大的男子，那群男子把她壓在椅子上，並將她雙手扭到身後，銬上手銬，接著拿起旁邊一個破舊的黑色電腦包，緊緊套在她頭上。

她表示，動手的男子們勒緊電腦包，由於「內層是膠的，我很快就吸不動氣，缺氧了，有強烈地窒息感，感覺自己要死了。」

她回憶，當時她表達自己透不過氣，快要心臟病發，對方才稍稍鬆開電腦包，然後換了一個黑色布罩套在她頭上。

她接著說，這群男子搜她的身，再叫之前搶她手機的女人徹底摸她全身，檢查有沒有藏著其他東西。

她表示，之後被帶上車載到另一個地方，聽到拳妹（小夢姐姐小拳拳）的聲音。有人拿掉她頭上的黑色布罩，要記錄臉部資訊，她才看到身邊很多穿警服的男子。

接著又被帶往沛縣公安局，現場有13個男人，一半穿警服。她被帶進審訊室，盤問有關上傳徐州8孩案的影像訊息，並指她們發布虛假影像。翌日她繼續被審問。

「我能抱起120斤」在微博中說，這段經歷令她有嚴重精神創傷，發出這篇文章後，微博帳號可能很快會被封鎖。

她提及，「小夢姐姐小拳拳」以「做一個鳥人飛向那片天空」為名新開的微博帳號、抖音及豆瓣帳號，均已經被封鎖。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110221