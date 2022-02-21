聲援徐州8孩母 傳前深圳書記寫詩「戰徐州」

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（中央社台北21日電）中國江蘇徐州8孩案持續發酵，港媒今天引述網上消息說，前深圳市委書記厲有為賦詩「戰徐州」聲援8孩母，「史實休遮掩！惡行必追究！全民戰徐州，曙光在前頭！」，網友紛點讚。

綜合頭條日報等港媒今天報導，84歲的厲有為曾於1993至1998年擔任深圳市委書記，銳意改革。網傳他日前在微信朋友圈發布「戰徐州」詩一首，聲援近期廣受矚目、涉及婦女拐賣的徐州8孩案當事人。

厲有為的詩寫道，「劉邦戰徐州，漢室天下留。蘇軾戰徐州，紀念蘇黃樓。我軍戰徐州，淮海大捷收。網民戰徐州，徐州已蒙羞。天道不可滅！民心不可丟！史實休遮掩！惡行必追究！全民戰徐州，曙光在前頭！」

有網友稱讚厲有為的詩「好詩」、「向老人家致敬」，但報導說，此詩疑因「審查」而未能在網上大幅傳開。

徐州豐縣8孩母的遭遇一月底經由中國短影音平台抖音曝光。影片中可見這名育有8個孩子、據稱名為「小花梅」的婦女脖上被她的「丈夫」繫著狗鏈，囚禁於陰暗破屋內，「丈夫」並指她患有精神疾病。

隨著事件逐漸傳開，大陸網上輿論沸騰，並指向涉及中國社會長久以來的婦孺拐賣問題。

由於徐州官方的調查結果和說法無法讓民眾信服，中國網上開始出現「全民辦案」現象；與此同時，百名北京大學校友及在校生聯名向中共中央、中國國務院發表公開信，要求予以徹查並「給全國人民予權威答覆」，但公開信很快被刪。

在延燒20多天、國外媒體也持續披露的情況下，江蘇省政府終於介入，17日宣布將對此案成立調查組並嚴肅追責。

不過，江蘇官方表態後，與8孩案有關的言論管控據指有趨嚴之勢。

微信網民「F姜立軍」稍早前發文說，針對此案，全國已經統一部署要開始「息聲」，「調查組成立次日，各地活躍人士已經接到警局電話，刪除有關鐵鏈女的所有貼文圖片視頻，退出聲援簽名連署，否則後果自負」。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110221