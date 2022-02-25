中國查25國有金融機構 指部分防範風險意識不足

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（中央社台北25日電）中共中央巡視組近日完成對25家金融機構的巡視，指一些機構防範化解金融風險意識不足，又指一些機構未完全肅清賴小民等貪腐落馬官員的影響。

華爾街日報（The Wall Street Journal）去年10月曾引述消息指，中共總書記習近平要求審查國有銀行和金融機構，是否和遭監管的滴滴出行、螞蟻集團及出現債務危機的恆大等民企關係過密。

綜合官媒人民日報和中新社報導，19屆中央第8輪巡視向25家金融機構的回饋工作近日全部完成。相關巡視是在去年9月底至10月初進駐，受巡視金融機構包括中國人民銀行（央行）、銀保監會和證監會等。

這些回饋指出，部分機構的防範化解金融風險意識不夠強，金融風險識別、預警和處置機制不夠健全；有些則是在落實金融改革部署缺乏政治擔當，對改革推進不夠有力。

中新社報導指出，人行被指在推進深化金融改革成效不夠明顯，金融法治建設較滯後；證監會的重點領域和關鍵職位存在廉潔風險，政商「旋轉門」問題突出；銀保監會則被指發生利用監管權謀私的問題。

回饋又指，一些金融機構存在「靠金融吃金融」的問題，存在廉潔風險。

據報導，中國國家開發銀行被指「信貸領域廉潔風險集中」；中國建設銀行被指對下級「一把手」的管理監督不夠嚴格。

此外，一些已因貪腐被查落馬的官員名字也出現在回饋中。

比如已被處死刑的前華融公司董事長賴小民名字出現在給華融的回饋中，指「結合賴小民案件反思不夠深入，肅清影響不夠徹底，追責定責不夠到位」。

回饋也提到被判無期徒刑的國家開發銀行前董事長胡懷邦，要求國開行「深入肅清胡懷邦等惡劣影響，全力修復政治生態」。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110225