中國人大：盼勿將中國立陶宛問題上升到中歐層面

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（中央社記者張淑伶上海4日電）中國全國人大會議今天舉行新聞發布會，有關中國涉外問題受到關注。針對歐盟在WTO提起訴訟，會議發言人張業遂說，不希望歐盟將中國與立陶宛之間的問題上升到中歐關係層面。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議5日上午開幕，11日上午閉幕，會期6天半。大會議程包括審議政府工作報告等共有10項。

新聞發布會上有外媒記者提問，歐盟將中國對立陶宛採取的有關經貿限制措施訴諸世貿組織（WTO）爭端解決機制，中國對立陶宛是否存在「經濟脅迫」問題。

張業遂回答時重申，立陶宛政府去年11月宣布允許設立「駐立陶宛台灣代表處」是嚴重違反「一個中國」原則，中國政府對此作出堅決回應，「是完全正當、必然的」。但他稱不存在「經濟脅迫」問題。

張業遂說，關於歐盟在世貿組織提起訴訟，中方認為這不具建設性。希望歐盟採取客觀公正的立場，不要將中立之間的問題擴大化或上升到中歐關係層面。

歐盟1月27日在世貿對中國提告，指近月以來中國海關拒絕清關立陶宛貨物，拒絕立陶宛的進口申請，也向其他歐盟成員國企業施壓，要求向中國出口時從其供應鏈中移除立陶宛產品，中國對立陶宛採取的「歧視性貿易」已影響整個歐盟供應鏈。

另外，也有記者問及「美國競爭法案」和正在醖釀通過的其他法案，目的是要在半導體以及其他一些產業領域增強美國和中國競爭的能力，這類立法對於美中關係影響為何。

張業遂說，美國如何提升自身的競爭能力是美國自己的事情，但是「以中國的發展為藉口」、將中國作為戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作，也必將損害美國的自身利益。他說，以意識形態劃線、搞集團對抗，有悖於時代發展潮流，也「根本行不通」。

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被問及全國人大去年通過的「反外國制裁法」的目的為何，張業遂說，這是一部「指向性、針對性很強」的專門法律，突出的是一個「反」字。

他宣稱，「中國不惹事，但也不怕事」。對那些動輒揮舞制裁大棒的霸凌行徑，中國透過反外國制裁法等法律手段，維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、組織的合法權益。這部法律是應對遏制打壓的防禦措施。（編輯：）1110304