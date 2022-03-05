西藏抗暴63週年 台北遊行高喊Free Tibet[影]

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（中央社記者李雅雯台北5日電）西藏自由抗暴日63週年，在台藏人團體今天發起大遊行，西藏僧俗於開場帶領群眾傳唱西藏國歌和祈願世界和平、沒有仇恨，遊行沿途高喊Free Tibet，呼籲台灣人關注西藏議題。

在台藏人團體5日舉行西藏抗暴63週年遊行活動，遊行隊伍行經台北地標101大樓前。中央社記者李雅雯攝 111年3月5日

這場遊行於下午1時許舉行，參與者陸續於捷運忠孝復興站前廣場集合。遊行開始前，現場高唱西藏國歌、揮舞西藏國旗，後由西藏僧侶帶領參與者傳唱真心祈願文，集體為西藏犧牲者默哀1分鐘。遊行過程中，隊伍高喊Free Tibet、「西藏是西藏人的」、「西藏要人權」。

在台西藏人福利協會會長丹增南達表示，3月10日是西藏人民起義抗暴日，流亡藏人每年都會紀念這一天。1959年中共入侵、佔領西藏，西藏人被迫離開家鄉，為了保有自己的語言和文化，反而必須離開西藏，這是侵犯人權最長的犯罪；「中共不等於中國」，呼籲台灣一起關注西藏議題。

立法院人權促進會秘書長、六四學運領袖吾爾開希說，在21世紀，我們還必須看到維吾爾族受迫、香港紀錄片「時代革命」只能在台灣上映、威權國家正在入侵烏克蘭，「這真是個恥辱」。但在有這麼多壞消息的同時，我們也看到覺醒正在發生，很多國家開始反思其他威權政體的為所欲為，對於捍衛民主價值愈加堅持。

銅鑼灣書店老闆林榮基也到現場聲援。他說，西藏、香港、台灣都面對來自同一個政權的威脅，我們要不斷地思考，造成這些結果的歷史過程是怎麼發生的。建議台灣人一定要去看看「時代革命」這部記錄片，想想這些年香港到底發生了什麼事、有什麼變化。

據西藏台灣人權連線官網介紹，3月10日西藏抗暴日起於西藏被中國武力入侵。

1951年中國入侵西藏，侵害藏人宗教、文化及傳統，1959年3月10日拉薩萬人示威，蔓延成西藏全境抗暴行動，這場行動隨後遭中國軍隊鎮壓，死傷無數，達賴喇嘛流亡海外，於印度成立流亡政府。藏人後依拉薩反抗日期將其訂為西藏抗暴日。（編輯：曹宇帆）1110305

在台藏人團體5日舉行西藏抗暴63週年遊行活動，遊行前現場默哀1分鐘，悼念西藏犧牲者。中央社記者李雅雯攝 111年3月5日

西藏自由抗暴日63週年，在台藏人團體5日於台北街頭發起遊行，立法院人權促進會執行副秘書長吾爾開希（前）到場表示，在有許多壞消息的同時，我們也看到覺醒正在發生，很多國家開始反思其他威權政體的為所欲為，對於捍衛民主價值愈加堅持。中央社記者趙世勳攝 111年3月5日

在台藏人團體5日於台北街頭舉行「西藏自由抗暴日63週年」遊行活動，並呼喊「西藏是西藏人的」、「中國西藏，一邊一國」、「西藏要獨立」等口號，現場有學生帶著自製海報到場聲援。中央社記者趙世勳攝 111年3月5日

「西藏自由抗暴日63週年」大遊行5日下午在台北街頭登場，在台藏人團體等以行動譴責中共對西藏實施民族、宗教、文化滅絕等政策，有與會人士高舉達賴喇嘛肖像響應。中央社記者趙世勳攝 111年3月5日

在台藏人團體5日下午在台北舉辦「西藏自由抗暴63週年台灣挺西藏」大遊行，無黨籍立委林昶佐（右2）、民進黨籍立委吳玉琴（右）與范雲（左2），以及時代力量籍立委邱顯智（左）到場聲援。中央社記者趙世勳攝 111年3月5日

在台西藏人福利協會5日下午在台北舉辦「西藏自由抗暴63週年台灣挺西藏」遊行活動，銅鑼灣書店老闆林榮基（中）也現身支持。中央社記者趙世勳攝 111年3月5日