西藏抗暴63週年 多地學者支持達賴「中間道路」

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（中央社台北7日電）今年是西藏自由抗暴63週年，在今晚舉行的網路紀念活動上，多名來自世界各地的學者及支持藏人的政治人物，都表示支持達賴喇嘛提出的「中間道路」。

1951年中國入侵西藏，侵害藏人宗教、文化及傳統，1959年3月10日拉薩萬人示威，蔓延成西藏全境抗暴行動。但隨後遭中共軍隊鎮壓，死傷無數，達賴喇嘛流亡海外，在印度成立流亡政府。藏人後將拉薩反抗日期訂為西藏抗暴日。

在今晚舉行的「支持『中間道路』藏漢和睦友好－2022年國際藏漢人民共同紀念『3．10』自由抗暴紀念日」的網路視訊會議上，中國民運著名理論家、「北京之春」名譽主編胡平表示，俄羅斯侵略烏克蘭令人聯想63年前中共派軍去鎮壓西藏人民，令人不能忘記歷史。

胡平說，達賴喇嘛提出的「中間道路」，對漢藏人都是雙贏，也是高度的理想及現實主義。現在國際社會對藏人的關注，與中間道路主張有密切關係。

獨立作家姜福禎表示，達賴喇嘛被迫流亡後提出「中間道路」的主張，獲海內外藏人高度認可。因為面對強大的中共統治及走向全球化的美歐，流亡藏人在海外需要一個最大公約數，以有效凝聚，避免訴求支離破碎，是一條生存之路。

中國民主運動海外聯席會議秘書長黃慈萍表示，現在正處於俄羅斯總統蒲亭侵略烏克蘭、殘害無辜的烏克蘭人民的時刻，讓她聯想到中共對西藏的侵略，對藏人的壓迫，尤其是對藏文化與宗教所進行的種族滅絕。

達賴喇嘛的「中間道路」是最大的善意和誠意所進行的最優化選擇，可是中共沒有給予善意的回報，不斷迫害藏人，令他們流亡。一個又一個的藏人被迫反抗，甚至自焚。

她說，25日知名藏族歌手才旺羅布於拉薩布達拉宮外自焚，成為自2009年起第158位自焚的藏人。然而，面對這樣慘烈的抗爭真相，中共以其高技術手段進行了封網與抹殺。

她表示，漢藏只有團結一致，共同反抗中共，才可抵抗中共的迫害。

西藏人民議會議員次仁娜姆表示，中國暴政沒有停止，打壓西藏也變本加厲，至今自焚的藏人不計其數，顯示他們是以非暴力的精神追求自由。

中國民主運動海外聯席會議主席魏京生表示，當年中共對西藏的鎮壓造成血流成河，中共是一隻「披著羊皮的狼」，擅長在挑撥反抗內部的矛盾，所以一定要團結對抗中共。

藏人行政中央官方中文網「西藏之頁」總編輯蔣揚表示，感謝堅定不移對西藏人民聲援和支持的人，藏人沒有放棄過對自由的嚮往，無論中共多麼強大，都相信西藏將會自由。

中國民主黨全國委員會副主席陳立群表示，希望通過漢人和藏人的民間交流，讓更多漢人消除偏見，理解和支持藏人的追求自由。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110307