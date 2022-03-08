會晤馬斯克 中國駐美大使：中美應合作減碳

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（中央社台北8日電）據官方消息，中國駐美大使秦剛上週與美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克會面時說，中國正力爭實現碳達峰、碳中和，中美應共同努力、互利合作，為人類永續發展作出貢獻。

中國駐美大使館官網6日作了以上公布。秦剛3日訪問位於加州的特斯拉（Tesla）工廠，並與馬斯克（Elon Musk）會面。馬斯克還陪同秦剛體驗最新的無人駕駛車。

秦剛說，馬斯克的一些探索看似「異想天開」，但人類正是在追求科學發現和技術創新的過程中不斷前行，將種種「不可能」變為可能，精神令人敬佩。

他告訴馬斯克，「我們不光要腳踏實地，保護地球，也要仰望星空，深思遠慮」。

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綜合網上資訊，特斯拉上海廠是特斯拉首座於美國本土以外的超級工廠，年產能超過25萬輛車。馬斯克在會面中說，人類同處一個星球，應和睦相處，面對全球性挑戰，要攜手應對。中美兩國在新能源利用和電動車等綠色低碳領域合作潛力巨大。中國人民勤勞、智慧、實幹，特斯拉與中國合作順利、成功。

秦剛會面後在推特發布兩人會面、駕車的照片，並指與馬斯克進行了「富有啟發性的談話」，內容涉及汽車、太空、人腦研究等。對此，特斯拉大中華區的推特帳號用中文回覆，「謝謝秦剛大使，我們會繼續努力」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110308