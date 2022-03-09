港媒：夏寶龍指香港2047年後再多50年不變

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（中央社記者張謙香港9日電）據報導，主管香港事務的北京官員夏寶龍今天會晤港區政協委員時表示，「一國兩制」保障了香港50年不變，「50年後亦不需要變」。

根據香港01今天的報導，中國全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今早會見港區政協委員時，提到北京中央堅持「一國兩制」，近年出手制定港區國安法等也是為了香港好，強調中國共產黨不是代替香港管治。

報導引述消息指出，夏寶龍指出，「一國兩制」50年不變，「50年後亦不需要變」。

港區政協委員彭長緯前往北京參加中國人大及政協「兩會」前曾對媒體說，這次與會將會遞交提案，提出延續「一國兩制」多50年，保持香港經濟穩定。

香港「50年不變」是上世紀80年代中國與英國商討香港前途問題時，由中共領導人鄧小平提出的方針，具體說法是「一國兩制、高度自治、港人治港、現有的資本主義生活方式五十年不變」。

鄧小平這番承諾已寫在香港基本法第5條，內容是「香港特別行政區不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變」。

從香港於1997年7月1日回歸算起，2047年是「五十年不變」的最後期限。

近10年來，香港動盪不安，2014年爆發了「占中」運動，2019年中又出現規模龐大的「反送中」運動，不少人憂慮到了2047年，北京的「50年不變」承諾和「一國兩制」會否結束。

儘管香港社會憂慮「50年不變」的承諾會否結束，但北京方面此前並未對此作出具體回應；如果上述報導屬實，這是北京官員首次談論「50年不變」的延續。

但按照中共的慣例，如此重要的大政方針，一般只有中共最高領導人或領導層才能拍板，夏寶龍這番談話是否具有這樣的權威性，以及是否獲得中共總書記習近平肯首，尚待北京方面證實。（編輯：陳沛冰）1110309