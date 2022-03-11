李克強重申九二共識 學者：兩岸和平之門仍大開

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（中央社記者沈朋達台北11日電）中國國務院總理李克強今天在記者會談到台灣時重申「九二共識」。學者趙春山分析指，這代表兩岸談判之門未關上，而從辯證思維來看，也意味和平之門依然大開。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議11日閉幕，會後以視訊連線的方式舉行總理記者會。李克強在回應台媒提問時表示，中國大陸對台方針明確，在5日的政府工作報告中都已表述，即是「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和『祖國統一』」。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受中央社電訪時分析，這是中共對台政策一貫的宣示，沒有改變。

他指出，陸方強調「九二共識」，代表兩岸談判的門未關。陸方指「九二共識」的核心要義是兩岸同屬一中。趙春山對此表示，台灣方面若能按憲法和「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）的相關內容表述即可。

趙春山又說，從辯證的思維來看，陸方強調「九二共識」，也代表兩岸和平之門仍大開；若不提，「那就要備戰了」。

李克強也在記者會上訴諸以情，稱「兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候是割不斷的」，並提到為在陸台人提供同等待遇等融合發展政策。5日的政府工作報告中未對此著墨。

趙春山認為，大陸是在發動「溫情攻勢」、打軟性牌。他說，烏克蘭戰爭帶來的啟示，是武力解決兩岸問題並不符雙方利益，還是要走和平發展的道路。

他認為，接下來陸方將陸續祭出「惠台措施」，強調中性的民族感情，少提刺激性表述。

李克強會上也再呼籲兩岸民眾和衷共濟，「共享中華民族復興的福祉」。

趙春山對此分析，中國大陸當前的對台政策是站在「中華民族偉大復興」的高度制定，以民族利益高度處理兩岸問題，「對民族有利就做，不利不做」，舉例而言：若台灣民意不支持統一，強硬而為可能傷及民族利益，那陸方寧願等待。（編輯：周慧盈）1110311