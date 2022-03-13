中共20大人事 發改委主任何立峰擬接劉鶴管經濟

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（中央社台北13日電）中國20大將在今年下半年舉行，中共高層人事進入洗牌階段。據外媒報導，與中國國家主席習近平關係密切的國家發改委主任何立峰可望更上一層樓，接替劉鶴成為掌管經濟事務的國務院副總理。

根據華爾街日報報導引述知情人士透露，習近平正在考慮由國家發展和改革委員會主任何立峰接管中國的經濟與金融系統。目前，何立峰是檯面上晉升負責經濟、金融和工業事務的國務院副總理第一人選。

報導指出，何立峰被視為習近平的親信，這樣的人事安排有利於未來習近平掌握重塑中國經濟的相關計畫。

何立峰與習近平的關係建立於1980年代，習近平於1985年任廈門市副市長，同一時間，何立峰於廈門市政府內任職。隨後，隨著習近平的職務變動，何立峰也一路被提拔。

報導提及，習近平在國家主席任期內，任命擁有金融和經濟學背景的何立峰擔任國家發改委副主任，負責一帶一路的倡議；後於2017年升任主任。

發改委掌管中國的經濟政策命脈，現任掌管經濟事務的副總理劉鶴，過去也曾任發改委黨組副書記、副主任。

報導指出，劉鶴是習近平的最高經濟顧問，也是中國與美國貿易談判的關鍵人物，雖已年屆70，達到政治局「七上八下」（67歲連任，68歲退休）的退休年齡，但因中美角力持續而「仍被中央倚重」，20大後的動向尚不明朗。

報導引述中共黨內人士分析，如果何立峰的人事成真，將會對劉鶴造成影響，可能在20大後從中央政治局退休。

黨內人士認為，對習近平而言，讓親信負責經濟政策將有助於他對中國進行改革，將中國塑造成一個更加公平和自力更生、能力更強的經濟體。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110313