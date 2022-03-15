上海疫情升溫 21日起入境國際航班分流

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（中央社記者張淑伶上海15日報導）中國民航局今天宣布，為緩解上海市疫情防控壓力，自3月21日至5月1日期間，部分上海入境國際客運航班將被分流到其他12個城市的機場，涉及22條航線106航班。

中新網等媒體報導，中國民航局運輸司副司長徐青今天在發布會上表示，近期，為緩解上海市疫情防控壓力，經國務院聯防聯控機制研究決定，自3月21日至5月1日期間，調整部分上海入境國際客運航班。

這些被調整的航班共涉及國航、東航、上海航、吉祥航、春秋航等5家航空公司22條航線，共計106班。上述航班入境點將由上海浦東機場調至成都、大連、福州、杭州、濟南、昆明、南昌、寧波、廈門、太原、長沙、重慶等12個口岸機場。

新京報引述民航資源網專家李曉津指出，上海是中國最大的空海港入境口岸，據統計，2020年以來，上海集中全國近40%入境航班、近50%入境旅客、近70%入境貨物。

報導引述民航專家林智傑表示，上海外防輸入的壓力一直很大，作為國內最大的航班入境口岸，它的入境航班量相當於第4名到第10名的總和，而且還幫助北京分流了很多入境航班。

數據顯示，2021年上海入境航班量1萬4137班，占全國入境航班總量的35.6%。而2022年1月及2月，這一比重上升到了39.9%和42.8%。（編輯：曹宇帆）1110315