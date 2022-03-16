中國金融委開會穩經濟 銀保監會與人行跟進表態

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（中央社台北16日電）中國經濟形勢不佳，國務院金融委今天開會穩經濟並信心喊話後，中國銀保監會、人民銀行（央行）相繼開會傳達金融委會議精神，表態全力支持穩定宏觀經濟大盤，促進經濟運行在合理區間。

中國國務院金融穩定發展委員會今天召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，由國務院副總理劉鶴主持。會議表態保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行。確實振作第1季經濟，新增貸款要保持適度成長。

金融委會議還針對房地產企業、中概股在美面臨退市等隱憂進行喊話後，陸港股午後應聲大漲。

據銀保監會官網，銀保監會黨委書記、主席郭樹清16日上午主持召開專題會議，傳達學習貫徹國務院金融委會議精神，並就做好下一步銀行業保險業監管工作作出安排部署。

會議強調，要按照穩字當頭、穩中求進的要求，全力支持穩定宏觀經濟大盤，促進經濟運行在合理區間。要指導銀行保險機構從大局出發，堅定支援實體經濟發展。滿足市場主體合理融資需求，加大融資供給，新增貸款要保持適度增長。促進中小微企業融資增量、擴面、降價。

在房市方面，會議說，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，積極推動房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目，促進房地產業良性迴圈和健康發展。

會議並稱，要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，「穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好」，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。「要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展」。

會議還要求，要積極支持資本市場平穩運行。積極推出對市場有利的政策。要大力支持直接融資，促進融資結構優化。

據中國人民銀行官網，人行行長、國務院金融委辦公室主任易綱16日中午主持召開處級以上幹部會議，傳達學習國務院金融委第51次專題會議精神，研究部署人民銀行系統貫徹落實工作。

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會議要求，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，大力支持中小微企業，堅定支援實體經濟發展，保持經濟運行在合理區間。堅持穩中求進，防範化解房地產市場風險，「穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康平穩發展，提高國際競爭力」。

會議並要求，進一步加強部門間政策協調，及時回應市場關注的熱點問題，穩定預期，提振信心，保持中國經濟平穩健康發展，共同維護資本市場的穩定發展。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110316