跟進金融委會議 中國證監會表態穩股市挺企業

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（中央社台北16日電）中國金融委今天開會穩經濟，並回應市場關切的5大熱點後，中國證監會隨即開會傳達學習金融委會議精神，表態穩股市、挺企業，抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持企業到境外上市。

針對陸港股近期大跌，證監會同時向市場喊話稱，今年以來，中國國民經濟延續恢復態勢，主要宏觀經濟指標運行在合理區間，各方面穩增長政策持續發力，上市公司業績表現穩中向好，資本市場平穩運行具有堅實基礎，「市場短期波動沒有也不會改變長期健康發展趨勢」。

據中國證券監督管理委員會官網發布，證監會今天會議稱，將在國務院金融委統一指揮協調下，堅持深化改革、擴大開放，堅持市場化、法治化原則，主動加強與宏觀經濟管理部門、行業主管部門等方面的溝通協調，保持政策預期的穩定和一致性，助力穩定宏觀經濟大盤和金融運行。

會議提出多項穩股市、挺企業舉措，包括「扎實推進全面實行股票發行註冊制改革」、「鼓勵上市公司加大增持回購力度，引導基金公司自購份額」、「完善有利於長期機構投資者參與資本市場的制度機制」。

會議表示，進一步推動高水準對外開放，加強中國大陸與香港資本市場的務實合作，共同維護香港市場健康穩定發展。

針對中概股在美國面臨退市危機，會議也表示「繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取儘快就中美審計監管合作達成協議」。

證監會還表明：「抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市，保持境外上市渠道暢通。」

會議並表示，繼續支援實體經濟合理融資，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業風險，促進平台經濟規範健康發展、提高國際競爭力。

金融委今天召開專題會議表態「保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行」，並回應市場關切的宏觀經濟運行、房地產企業、中概股退市危機、網路平台經濟治理、香港金融市場穩定問題等5大熱點。陸港股下午應聲大漲。

中國三大金融監管機構銀保監會、中國人民銀行、證監會其後相繼開會傳達金融委會議精神並作出表態。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110316