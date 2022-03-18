陸委會籲對岸儘速公開李明哲釋放資訊

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（中央社記者沈朋達台北18日電）被中國大陸關押的台灣NGO工作者李明哲即將刑滿。陸委會今天呼籲陸方儘速公開李明哲釋放的資訊，讓他返台，並表示已盡力透過各種管道掌握其他在陸關押台人的狀況。

國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會和台灣人權促進會等8個民間團體，18日上午在立法院群賢樓前召開記者會，要求中國立即釋放李明哲，並呼籲陸委會適時公布李孟居、施正屏、蔡金樹和鄭宇欽等其他遭拘禁台人的處境。

大陸委員會18日透過書面表示，李明哲2017年3月19日入境中國大陸，遭陸方逮捕關押已有5年，台灣社會關心李明哲的健康、安全狀況，呼籲陸方儘速公開李明哲釋放的資訊，並儘快讓李明哲平安返台。

陸委會指出，李明哲循正常程序入境中國大陸，遭限制自由到判刑關押，陸方皆未循兩岸協議管道通報台灣。在疫情期間，陸方也未同意李明哲與家屬撥打親情電話了解繫獄狀況，另家屬迄今無法得知判決書內容與李明哲服刑期滿的具體釋放日期，對於中國大陸司法制度人權保障不周，深表遺憾。

陸委會表示，兩岸交流要能正常往來，民眾的人身自由安全必須受到最高保護，中共當局要成為世界重要的力量，關鍵是應展現法治與文明價值。這不只是保障赴陸交流的台灣人民，更是中國大陸14億人民最深沉的企盼與期望。

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對於其他台人在陸個案情形，陸委會強調，均盡力透過各種管道掌握案情發展與提供必要協處，並呼籲中國大陸應充分保障台人及其家屬相關權益，也提醒赴中國大陸發展的台人，應謹慎注意人身安全等風險，並注意兩岸法制差異。

陸委會說明，政府向以保障台人安全自由為先，也會繼續盡一切努力協助李明哲及提供家屬必要的支持，並與各界協力合作，直至李明哲平安返台。（編輯：楊昇儒）1110318