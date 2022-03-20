投資人憂中企境外上市限制 中國證監會承諾解決

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（中央社台北20日電）中國強力監管措施不只影響經濟，甚至阻斷中企赴海外上市的規劃，國際投資人對中概股的信心大幅下降。中國證監會近日稱中企境外上市規則將解決投資者擔憂，外界解讀藉此安撫投資人。

中國證監會於去年12月間接連發布「國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定」、「境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法」的意見徵求稿，擬作為中企赴海外上市的規則，並被外界解讀為強化監管措施。

然而接連的強力監管政策，連帶使國際投資者對於中概股的信心下降，影響中國企業在海外市場的布局。因此，近日中國官方接連釋出信號，安撫投資人。

根據路透社報導，中國證券監督管理委員會國際部主任申兵於17日在「亞洲證券業和金融市場協會」（ASIFMA）的線上會議中向國際投資人信心喊話，強調了解投資人對於中國正在研議的境外上市規則有些擔憂，「我們肯定將採取明確的行動方向」。

申兵補充說明，中國不同部門在「支持資本市場方面有非常強烈的共識」。

根據報導，ASIFMA對中國證監會研議的監管草案曾表示「極大地影響境外證券公司和專業人士參與中企海外上市的意願」。

官方發布，意見徵求程序於1月底截止，目前已進入彙整資料程序。然而報導中指出，申兵在會中並沒有提及草案是否進行修訂，以及最終公布的時間。

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據公開資訊顯示，申兵去年底也曾針對中概股面臨從美退市的風險，親上火線向國際投資人喊話並表達證監會立場，強調「雖然存在退市風險，但我們正努力避免這種狀況發生」。他並稱，中企若被美股退市，對企業、全球投資者或中美關係都不是好事。

在證監會向投資人做出承諾之前，中國國務院金融委專題會議於16日喊話穩市，隨後人民銀行、銀保監會等單位也相繼表態。報導引述市場人士分析，監管亂拳情況也可能會得到一定收斂。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110320