能源轉型路線圖 中國：支持氫能企業上市融資

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（中央社台北23日電）中國國家發展和改革委員會（發改委）今天發布「氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）」，鼓勵銀行依商業評估支持氫能產業；支持氫能企業在科創板、創業板等註冊上市融資。

這份規劃依據「第14個5年規劃和2035年遠景目標綱要」編制。目標2025年形成完善氫能產業發展制度政策環境，可再生能源製氫量1年達10-20萬噸，實現二氧化碳1年減排100-200萬噸。

目標2030年形成氫能產業技術創新體系、清潔能源製氫及供應體系，產業布局合理有序，可再生能源製氫廣泛應用，有力支撐碳達峰（指二氧化碳排放量達到歷史最高值）目標實現。2035年，形成氫能產業體系，可再生能源製氫在終端能源消費比重提升。

這份規劃提到數項實踐方向，包括：發揮中央預算內投資引導作用，支持氫能相關產業發展。鼓勵銀行業金融機構按照風險可控、商業可持續性支持氫能產業發展；運用科技化手段為優質企業提供精準化、差異化金融服務。鼓勵產業投資基金、創業投資基金等依市場化原則支持氫能創新型企業。支持符合條件氫能企業在科創板、創業板等註冊上市融資。

規劃內容指出，中國是世界上最大製氫國，年製氫產量約3300萬噸，其中達到工業氫氣標準約1200萬噸。可再生能源裝機量全球第一，在清潔低碳的氫能供給上具有巨大潛力；中國氫能產業卻仍在發展初期。氫能是未來國家能源體系重要組成部分、實現綠色低碳轉型重要載體，氫能產業是戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。

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據中國經濟日報報導，中國氫能聯盟專家委員會主任余卓平去年在「十四五氫能產業論壇」上表示，目前中國每年二氧化碳排放量約120億噸，2030年實現碳達峰時估計能控制在130億噸。能源是碳排主要來源，若要實現碳達峰後的碳中和目標，煤炭、石油等低碳轉型勢在必行。

余卓平說，中國是世界上最大能源生產國和消費國，近年清潔能源在能源結構中占比快速上升，煤炭和石油等化石能源占比仍高達77%，這些行業面臨龐大減碳壓力，傳統能源巨頭紛紛涉足氫能。中國原油對外依存度約70%，天然氣則達40%，在低碳發展同時，減少能源對外依賴也有戰略意義。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110323