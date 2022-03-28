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首頁 / 兩岸

中國：美方將台灣烏克蘭類比 試圖製造台海危機

2022/3/28 18:37
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（中央社記者張淑伶上海28日電）中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美方一些人故意拿台灣和烏克蘭問題類比是「用心險惡」，目的是試圖在台海「製造一場新的危機」。

英國金融時報25日報導，出訪澳洲的美國印太指揮部司令阿基里諾上將（Admiral John Aquilino）受訪時警告，隨著中共解放軍逐步增加對台施壓，俄羅斯入侵烏克蘭凸顯了中國對台灣構成的嚴峻威脅。

澎湃新聞報導，今天的中國外交部例行記者會上，汪文斌被問到上述相關問題時，重申中方「台灣問題和烏克蘭問題有著本質區別，兩者不可類比」的立場。

汪文斌說，美方一些人故意拿台灣和烏克蘭問題類比，不是不通常識，而是「用心險惡」。目的就是試圖在台海「製造一場新的危機」，以兩岸人民福祉和地區和平穩定為代價，來服務美國自身的地緣戰略和經濟利益。

他宣稱，台灣不是烏克蘭，「中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅不可摧」。

在烏克蘭局勢方面，汪文斌批評美方沒有檢討自己應該承擔的責任，為局勢降溫、勸和促談作出努力，還不斷「拱火澆油」。（編輯：邱國強）1110328

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