邱太三提互認主權 國台辦：圖升級兩國論

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（中央社記者沈朋達台北30日電）陸委會主委邱太三日前主張兩岸應互相承認主權，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天批評這是升級兩國論。她又批評蕭美琴、曹興誠等人主張兩國論是「數典忘祖的跳梁小丑」。

中國國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在會中回應相關提問時，做上述表示。

大陸委員會主委邱太三日前在立法院答詢時表示，「維護中華民國的主權」不算台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是比較好的基本條件。他之後受訪時又指，前總統馬英九的「互不承認主權、互不否認治權」主張已不足，兩岸應「互相承認主權」。

朱鳳蓮今天在記者會中首先重申兩岸同屬一中的說法，宣稱「海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。」

她批評「民進黨一些政客」出於政治本性和一黨私利，「妄圖進一步升級『兩國論』，是赤裸裸的挑釁和冒進」。

朱鳳蓮又宣稱台灣政府「包藏禍心、極度危險的政治圖謀」，危害台人安危福祉。

她呼籲台灣政府勿誤判形勢、打錯算盤，勿低估中國大陸捍衛國家主權及領土完整的決心、意志及能力。

駐美代表蕭美琴日前投書美國華盛頓郵報（Washington Post）指台灣在任何時候都非中華人民共和國的一部分。聯電榮譽董事長曹興誠近日也主張保衛中華民國需要兩國論。

朱鳳蓮今天在會中不點名批評指，某些人鼓吹兩國論，「只能證明他們是數典忘祖的跳梁小丑」。（編輯：曹宇帆）1110330