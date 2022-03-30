英國法官辭任香港終審法院職務 終院：遺憾

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（中央社記者張謙香港30日電）對於英國最高法院院長韋彥德和副院長賀知義辭任香港終審法院非常任法官，香港終審法院首席法官張舉能今晚表示遺憾，並稱會致力維護香港的獨立司法制度，不會因此改變。

據港媒報導，韋彥德（Robert Reed）與賀知義（Patrick Stewart Hodge）是因香港失去政治和言論自由而辭任終院法官。

對此，終院晚間發表聲明指出，根據基本法，香港特別行政區的終審權屬於終院，終院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。

聲明表示，終院自1997年成立以來，英國最高法院的兩名現職法官一直出任終院非常任法官，這是按照當年終院前首席法官李國能和時任英國上議院大法官的協議作出的安排。

張舉能表示，司法機構致力維護香港的法治和受基本法保障的獨立司法制度，所有法官和司法人員會繼續緊守司法誓言，嚴格根據法律原則，維持司法公義，不會因為兩位英國現職法官離任而有所改變。

聲明指出，兩位法官分別於去年下半年最後一次參與審理終審法院案件，終審法院並無安排他們在今年參與審理案件；兩名法官辭任後，現在終院有4位本地非常任法官和10位其他普通法適用地區的非常任法官。

終院是香港的最高法院，其首席法官是香港司法機構的首長，由行政長官委任。（編輯：楊昇儒）1110330