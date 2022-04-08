疫情嚴峻網傳上海將採軍事化管理 官方急闢謠

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）上海疫情嚴峻，解封之日遙遙無期，各種風吹草動都加劇民眾心理不安。7日晚間，「上海將採軍事化管理」的傳言在網路上流傳，引起議論。上海官方緊急澄清，強調是謠言。

7日晚間，在中國的社群平台上開始流傳「上海將要開始軍事化管理」的說法，並有網友聲稱在武警部隊任職的親人接到通知，「所有小區（社區）安排2人站崗，杜絕一切進出。」

這項消息在網路上蔓延，引起不少擔憂，由於上海疫情仍處於高點，因此對於這類情況，官方格外關注並迅速出手整頓。

據上海官方的網路闢謠平台「上海網路闢謠」微信公眾號今日發布，指出「上海將要開始軍事化管理」為不實傳言，並呼籲「勿傳謠，勿信謠」。

上海市公安局上午發布通報，已逮捕一名散布訊息的周姓男子，由於自行編造虛假資訊，擾亂社會秩序，正對其違法行為展開調查。

於此同時，上海網信辦也於今日上午發布公告，指出由於連日以來在社群媒體中出現「大肆製造、發佈、傳播有關我市新冠肺炎防控工作的謠言和不實資訊」，因此將對此類事件嚴格查緝與處理，情節嚴重者將以尋釁滋事罪定罪處罰。

公告稱，根據中國「互聯網信息服務管理辦法」，不得製作、複製、發布、傳播含有散佈謠言、擾亂社會秩序、破壞社會穩定等內容的資訊。對編造虛假資訊，或者明知是編造的虛假資訊，在資訊網路上散布，造成公共秩序嚴重混亂，將以尋釁滋事罪定罪處罰。

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公告也強調，網路群組建立者、管理者應當履行群組管理責任，依據法律法規、使用者協定和平台公約，規範群組網路行為和資訊發布。

「上海網路闢謠」微信公眾號7日也揭露一起案件，指出在封控期間有人宣稱可以每張收費人民幣1000元（約新台幣4500元），協助代辦上海疫情通行證。隨後警方循線將這名網友逮捕，並證實「只是吹噓可代理辦證，實際並無辦理能力」。（編輯：陳沛冰）1110408