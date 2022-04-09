擬修法後 中國：推動中美審計監管合作取得成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國日前擬修法消除海外監管機構取得中企審計資料的障礙。中國證監會主席易會滿今天說，會加快推動企業境外上市監管新規落地，推動中美審計監管合作取得成果。

據第一財經和香港經濟日報報導，易會滿今天在中國上市公司協會第3屆會員代表大會上說，將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市管道暢通，支持中國企業依法合規利用「兩個市場、兩種資源」更好發展。

他說，要按「尊重國際慣例、遵守國內法規」的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場的高水平開放建構可預期的國際監管環境。

美國在前總統川普（Donald Trump）任內通過的「外國公司問責法」，要求在美國交易所上市的外國公司，必須遵守美國審計標準，否則將面臨退市。

但中國官方過去基於數據安全等國安考量，不願讓外國監管機構取得這些中企的審計底稿。這讓許多在美國上市的中概股於3月面臨退市危機。

而中國證監會等部門2日宣布對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，並公開徵求意見。分析認為中國讓步修法，以符合美國對上市公司的監管要求，避免中概股「滅團」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

易會滿9日在這場活動上又表示，目前上市公司發展的外部環境正發生複雜深刻變化，穩中向好、穩中有進的資本市場，將始終是上市公司高質量發展的強大支撐。

他強調，資本市場將「四個不變」，包括堅定深化改革的方向不會變、高水平開放的步伐不會變、落實「兩個毫不動搖」方針的堅定態度不會變、凝聚合力保持健康平穩發展的態勢不會變。（編輯：沈朋達/陳沛冰）1110409