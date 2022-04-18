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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗3/300

陸製Omicron二代滅活疫苗將在港臨床研究

2022/4/18 12:19
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（中央社記者張謙香港18日電）中國大陸3款針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的第二代滅活疫苗獲准在香港展開臨床研究，相關專家說，港方將會招募1800人參與。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早在官方香港電台節目上說，香港將會就相關滅活疫苗進行臨床研究，其中兩款來自中國國藥集團，一款來自科興控股。

他說，他們將會招募1800人參與臨床研究，期望5月中展開研究，預計半年可以有足夠數據，再申請第二代疫苗在港使用。

他說，有關疫苗的研究來自香港的Omicron BA.1病毒株，相信可以涵蓋現時另一種流行的BA.2病毒株。

孔繁毅並說，香港COVID-19確診數字已連續3天在3位數，預計整體疫情將一路向好；儘管疫情在復活節假後可能有輕微反彈，但由於自然免疫率比較高，相信會慢慢下降。

中國國藥集團旗下的中國生物前天公布，由北京生物製品研究所和武漢生物製品研究所研發的2款Omicron滅活疫苗，獲得港大及醫管局等方面同意，在港展開臨床研究。

科興控股昨天也公告，該公司基於Omicron變異株的滅活疫苗，已在港獲得臨床審批。（編輯：呂佳蓉）1110418

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