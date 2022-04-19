林瑞陽張庭涉傳銷遭中國調查 陸媒：上海市77億元房產查封

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林瑞陽（右起）、張庭夫婦在中國的直播事業涉嫌傳銷，陸媒報導，公司名下在上海市77億元的房產被查封。（圖取自TST庭秘密微博weibo.com）

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（中央社台北19日電）林瑞陽、張庭夫婦在中國直播事業涉及違法傳銷，陸媒報導，其所經營電商「上海達爾威貿易有限公司」名下位於上海市浦東新區96間房產被查封，市值人民幣17億元（約新台幣77.9億元）。

澎湃新聞19日報導，林瑞陽、張庭夫婦創辦、經營的達爾威公司因為利用網路從事傳銷活動，導致公司名下96間房產被石家莊裕華區市監局查封，市值17億元。

報導指出，達爾威公司名下全資子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘億網實業有限公司等2家公司所持有的上海市浦東新區江耀路28號96間房產被查封，查封申請人為石家莊市裕華區市場監督管理局。

這些房產由達爾威公司在2020年購入，同年10月林瑞陽、張庭、陶虹、明道等藝人曾經參觀這棟即將完工的大樓，林瑞陽更於12月以購入新大樓作為宣傳頭條。

澎湃新聞報導提到，由湖北保康縣市場監督管理局出具的達爾威公司處罰決定書內容顯示，達爾威公司在2018年1月1日至2021年7月期間發展紅卡會員65萬人，紅卡主管業務收入約91億餘元，獲利1927萬元。

達爾威公司作為傳銷行為的發起、組織、策畫、管理者，因為構成組織策畫傳銷違法行為被罰沒2097萬元；被查封的96間房產正值其組織策畫傳銷期間購買。目前湖北保康尚未公開認定達爾威公司傳銷的相關文件。

湖北省市場監督管理局新聞中心工作人員回應，按照相關的進展、自己的節奏，會依法來公開這個事情。

達爾威公司旗下品牌「TST庭秘密」由林瑞陽、張庭夫婦於2013年創立，主打化妝品、護膚品等品項，主要透過線上商城「庭秘密APP」和線下實體店O2O（Online To Offline）方式進行產品銷售。

「TST庭秘密」遭民眾舉報涉及違法傳銷，已於2021年6月5日依「涉嫌傳銷」立案調查。日前紅星新聞披露，達爾威公司已被要求立即停止傳銷行為，且沒收違法所得1927.99萬元，罰款170萬元，合計被沒加被罰合計達2097.99萬元。

中國社交平台微博上「TST庭秘密」官方帳號發文停留在去年12月29日，由於禁言，未再更新。

這篇發文強調，達爾威公司是一家合法經營公司，始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。「非常感謝石家莊市裕華區市場監督管理局指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作」。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110419