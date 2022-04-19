擔心隔離條件不佳 上海家屬籲：老人別轉方艙

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（中央社台北19日電）上海多地正在執行「應收盡收」政策。但有民眾在網路上表示，由於方艙醫院條件不佳，擔心家中的高齡老人無法受到照顧，苦求政府不要將高齡長者轉運到方艙。

上海是中國最早進入高齡化的城市之一。數據顯示，2020年底，全市戶籍60歲以上老年人口達533.5萬人。上海封控期間，對獨居年老長者的照料不足，已成為社會與防疫的問題。

近日，微信上的一則文章「請大家幫我轉發！求不要把我94歲的外婆拉去方艙！」受到關注，掀起長者隔離照護的討論。

文章作者指出，他94歲的外婆在4月13日做抗原測試檢測結果為陽性，期間症狀為輕微的咳嗽，沒有發燒，通報給居委會，隔天人員上門做核酸後，便沒有下文。之後15、16日兩天，抗原測試呈現陰性。

18日下午外婆接到居委會電話，被要求馬上收拾物品，要將他運轉至方艙。作者說，「我們現在希望，既然自測抗原已經是陰性，能否讓疾控中心的人上門檢測核酸？如果連續為陰性，是否可以不去方艙醫院？」

文中寫道，「不希望她94歲高齡，已經陰性了還被送去方艙醫院折騰一圈」，並指老人如同小嬰兒般脆弱，是最應該拼盡全力保護的群體，上海的醫療系統已不堪重負，若在過程中交叉感染病毒，無法及時得到救治，家屬無法承受這樣的後果，呼籲政府應視每個老年人自身的情況酌情處理。

作者並指出，上海曾經發布新冠肺炎防控方案（第八版）中明確規定，65歲以上老人可以根據實際情況居家隔離。不過，當地疾控中心人員向他的家人表示，從4月17日開始上海變換了規則，65歲的年齡設限不存在了，改為「應收盡收」。

這篇文章引起許多迴響，有民眾回覆家中的長者歷經相同情況，考量到老人無法自理，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病情逐步好轉，且沒有症狀，擔心轉送至方艙反而會導致狀況惡化。

也有民眾說，「身邊有好多陽的，在等拉走的時間，在家已經轉陰了，必須拉去隔離，浪費醫療資源。我們一樓陽性老人，第一次接也不願意去，後面強制接走，結果在外面去世了」、「很多人無法理解，以為是去醫院有護士醫生照顧著，醫院早就爆艙了」。

上述作者最後在微信朋友圈上發文表示，最終外婆還是被轉運至醫院，並形容轉運過程是「（被）強行撬開了房門鎖進了房間」、「沒有出示任何文件、沒有亮任何證件，只說根據最新防疫法，我外婆說不會去的。他們就上手了！捲起被子要把我外婆拖走」。

作者稱，到了醫院後，沒有床、沒有被子，被發了一個枕頭，「一切都難以置信，這是在上海嗎？還有法律嗎？」

中國國務院副總理孫春蘭在上海調研指導疫情防控工作，他在近期強調，要做到「四應四盡」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110419