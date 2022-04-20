上海加強應收盡收 年長者隔離條件再引關注

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（中央社台北20日電）上海18日開始加強「應收盡收」的政策，年長者的隔離條件再度引發關注。據中國媒體報導，有抗原已轉陰的長者仍被要求轉運，且要先轉至中轉站；也有家屬擔心轉運、隔離條件差，折騰長者。

經濟觀察報報導，上海本有多名高齡且行動不便的年長者，獲得居委會同意暫時在家隔離，且隔離期間部分老人的抗原檢測已轉陰。旦18日開始，他們接獲通知，被要求需立即轉運到方艙醫院或隔離醫院。

報導採訪多名接收到通知的長者，其中89歲的吳煜（化名）患有阿茲海默症，她與兒媳婦劉玉蘭（化名）在18日晚間10點被轉至華師大附四中的食堂，這裡是被轉運至方艙與定點醫院前的「中轉站」。

根據報導敘述，中轉站的設置也顯見定點隔離醫院的床源不足的問題。

根據國家衛健委發布的「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」，針對大於60歲老年人等重型高為因素的病例應在定點醫院集中治療，而輕型病例實行集中隔離管理。不過，上海COVID-19感染者數量對定點醫院床位數形成了巨大壓力。

劉玉蘭表示，「這裡環境很差，衛生間是蹲坑，我婆婆腿腳不方便，蹲不下去，只能抱著我的腿半蹲著，有時候還會弄到褲子上」，且中轉站的床是行軍床，對老人的腰不好，現在老人只能坐在凳子上。

另一名也是被暫時轉運到華師大附四中食堂的老人喬寅娣（化名）表示，她患有哮喘和心臟病，隨身帶著熬好的中藥，卻不敢服用，因為擔心上廁所。報導行形容，「這裡的蹲坑，讓腿腳不便的她很無助，昨夜老人站著小便，撒在褲子上。」

另一名受訪者方怡婷（化名）表示，她爸媽年齡都70幾歲了，14日核酸檢測為陽性，當時居委會考慮到父母行動不便，同意暫時居家隔離，但18日收到街道、居委與警察的電話，通知必須轉移，且是「死命令」。

方怡婷說，父母在經過休養後身體已沒有症狀，看到方艙醫院條件不好的消息，很擔心父母受到折騰。他憂心，不曉得父母最終會被轉運到何處，但問居委會也得不到答覆。

他說，現在只能向父母做心理建設，告訴他們：「可能會坐在走廊裡，有可能沒有地方睡覺」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110420