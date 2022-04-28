房地產監管應加強或鬆綁 傳劉鶴、韓正不同調

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（中央社台北28日電）中國領導層對於房地產持續嚴加監管或鬆綁意見不同調，國務院副總理劉鶴擔憂持續打擊房地產加上COVID-19疫情恐拖累經濟；另兩位副總理韓正、胡春華主張，必須持續監管開發商的收入運用。

英國金融時報27日報導，北京政府官員和政策顧問透露，劉鶴有意減輕加諸於房地產業的監管壓力，尤其擔心持續打擊房地產加上上海市防疫封城，恐將大幅拖累經濟；其他高層官員卻對此表達反對立場。

中國政府內部政策意見分歧，彰顯其面臨艱難抉擇，中國作為世界第2大經濟體，一方面試圖支撐經濟持續成長，卻又同時推動強硬的清零防疫政策，還要控制負債累累的房地產業開發商。

劉鶴引領中國國務院金融穩定發展委員會，負責協調中央銀行和中國的銀行、監管與其他管制政策，他支持許多地方政府最近推出的房地產購買限制放寬政策，另也希望給房地產開發商更多的自由空間，去部署其從買方預付款中獲得的收益。過去一年，地方政府對開發商銷售收入運用進行限制，僅限用於完成相關項目。

劉鶴還敦促受疫情影響封鎖地區的地方政府保護供應鏈，並幫助企業恢復營運。

韓正、胡春華則認為，希望透過嚴格監管開發商如何使用項目收入，以維持對開發商的壓力。

「給予開發商延期還款已經很常見了」，一名政府顧問說，房地產業的持續疲弱，可能會讓呆帳飆升，使整個金融業被打趴在地。

一名任職於融創中國的高階主管說，應該允許房地產公司使用新項目的銷售收益來償還舊項目的債務，以避免違約。他說，如果已經有人民幣10億元（約新台幣44.6億元）收入，將在3年內用於一個項目，為什麼不能將其中1億元用於其他地方，然後以後再償還？

韓正、胡春華的支持者則說，對於中國以國有銀行為主的銀行業會受到影響的擔憂被誇大了。一名知情人士說，不是每家銀行都會倒閉，「我們總是可以讓健康的銀行協助陷入困境的銀行」。

劉鶴一直被認為是中國最有權勢的經濟和金融官員；韓正則是第一副總理，且韓正是政治局常委，被認為是明年接替李克強擔任總理的可能人選之一。

面對COVID-19疫情大流行以來最糟糕的經濟狀況和前景，中國金融政策制定者在最近幾週只採取了適度的寬鬆措施。

中國人民銀行行長易綱對廣泛的降息持謹慎態度。劉鶴和易綱都擔心這些可能會破壞過去5年在穩定中國整體債務與GDP比率方面取得的進展。他們也擔憂，由於美國利率多年來首次高於中國，降息可能會削弱人民幣並引發資本外流。

一名要求匿名的北京學者說，從美國開始加息以來，人民幣就開始貶值；如果中國降息，人民幣貶值可能會失控。（編輯：李雅雯/朱建陵）1110428