美國願像助烏克蘭一樣助台 北京重申反台獨

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（中央社記者張淑伶北京28日電）針對美國官員表示美方可以「像協助烏克蘭一樣協助台灣」，以及台灣軍方模擬共軍襲台的「聯翔操演」，中國國防部今天重申反對台獨，將繼續展示捍衛國家主權和領土完整的決心。

根據中國國防部微信公眾號「國防部發布」，在國防部今天的例行記者會上，其新聞發言人譚克非回答記者提問時作上述表示。

他重申台灣與烏克蘭問題有著「本質區別」，指「台灣問題是中國內政」。他說，美方有關官員近期一再發表涉台「錯誤」言論，另有國會議員訪問台灣，企圖給「台獨」分子撐腰打氣，這與美方不支持台獨的承諾嚴重不符，中方對此堅決反對。

譚克非再批民進黨政府企圖「勾結外部勢力」分裂國家，並稱會有越來越多台灣民眾識破「民進黨當局編織的『倚美謀獨』騙局」，認清他們「數典忘祖、背叛祖國」的真面目，不做台獨分裂勢力「以武謀獨」的犧牲品。

他說，針對美方議員訪問台灣的挑釁行徑，解放軍已在台海周邊海空域組織了相關軍事行動。今後，針對民進黨當局的謀獨挑釁和外部勢力干涉圖謀，中國絕不姑息，將繼續以果斷行動展示捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。

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美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）7日出席美國聯邦參議院軍事委員會關於2023財政年度國防預算聽證會時表示，對台灣最好的防禦是由台灣人自己做，美方則可以像協助烏克蘭一樣協助台灣。

至於「聯翔操演」則是在12日清晨執行「整體防空作戰計畫演練」，為模擬共軍襲台，派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機、F-16戰隼戰鬥機、以及IDF經國號戰鬥機，以無預警方式飛越台北市周邊區域，驗證三軍及防空部隊的反應。（編輯：李雅雯）1110428