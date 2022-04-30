上海公布第二批復工白名單 華為紫光在列

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）為了穩定經濟發展，上海加速復工復產速度，根據最新發布的白名單包含科技巨頭華為、紫光以及多家快遞企業。這份名單顯示確保重要產業鏈穩定不斷鏈、穩定物流，打通交通堵點為當前重中之重。

上海疫情造成中國製造業停擺，嚴重影響經濟發展，除了中企外，外資也叫苦連天。中國工信部日前宣布設立「白名單」，優先保障重點行業中的重點企業復工復產。

在第一份白名單發布近2週後，上海市經信委於28日發布了第二份名單，其中包含科技巨頭華為、紫光集團旗下的紫光展銳，以及大量汽車及汽車產業鏈上的企業。

華為消費者業務CEO余承東日前曾在微信朋友圈發文稱，若上海不能復工復產，5月之後，所有科技、工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其是汽車產業。

據中國證券報、第一財經報導，第二批復工復產企業白名單的數量比第一批更多，涵蓋半導體、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點領域。

報導稱，上海是工業重鎮，本輪疫情對上海的工業經濟運行造成較大影響。官方資料顯示，上海全市工業經濟運行3月產值年減7.5%，第1季全市規模以上工業總產值成長僅4.8%。

這份名單也允許申通快遞、上海順豐快運、德邦物流、圓通速遞、中通快遞等多家快遞與物流企業復工。

報導指出，名列白名單的快遞物流業必須申請「重點物資運車輛通行證」，取得證件的司機與車輛才能正式上路。目前拿到通行證的司機人數正在陸續增加，顯示物流運輸將進一步恢復。

由於疫情多點爆發，各地不同的防控措施使中國物流運輸面臨困境，不但造成產業鏈發生斷鏈，企業營運受影響，且物資難以順利運送，使上海發生物資短缺問題，市民不滿情緒持續累積。

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這份名單顯示確保重要產業鏈穩定不斷鏈、穩定物流，打通交通堵點為當前重中之重。

然而復工須採閉環管理，對於部分企業仍有一定的困難。報導引述一家在第二批白名單上的企業說，由於目前防疫要求仍比較嚴格，復工的員工需要閉環管理，公司可能還無法為大量的員工解決居住問題，所以只會先放一部分重點緊急職務的員工進入廠區，「但是能復工還是好消息。」（編輯：周慧盈）1110430