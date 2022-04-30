中國拐賣罪犯自首可免罰 網友批受害者誰來賠

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（中央社台北30日電）中國最高人民法院等部門發布通告，敦促拐賣婦兒罪犯於今年6月30日前自首，如實供述罪行可從輕或減輕處罰，犯罪較輕者可免除處罰。有網友批評「那些被毀掉的女孩子的一生，誰來賠」。

據中國最高人民法院網站，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部24日發出「關於敦促拐賣婦女兒童相關犯罪嫌疑人投案自首的通告」。

通告指出，為依法嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪活動，根據「中華人民共和國刑法」及「中華人民共和國刑事訴訟法」有關規定，敦促進行或參與拐賣婦女兒童，收買被拐賣的婦女兒童及關聯犯罪行為的犯罪嫌疑人，今年4月24日起至6月30日前，盡快到公安機關等有關單位投案自首。

犯罪嫌疑人如實供述自己罪行，可依法從輕或減輕處罰；犯罪較輕者可依法免除處罰。

犯罪嫌疑人委托他人代為投案或先以信函、電話、電子郵件等方式投案，隨後本人到案，或經親友規勸陪同投案，或親友主動報案後將犯罪嫌疑人送往投案，均視為自動投案。

犯罪嫌疑人檢舉或揭發他人犯罪行為，經查證屬實，或提供重要線索，從而偵破其他案件，或有積極協助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人等立功表現，可依法從輕或減輕處罰。有重大立功表現可依法減輕或者免除處罰。

通告強調，「犯罪嫌疑人要認清形勢，珍惜機會，盡快投案自首，爭取從寬處理。」在規定期限內拒不投案自首，繼續拐賣婦女兒童將依法從嚴懲處。

對於窩藏或包庇拐賣婦女兒童，幫助轉移或藏匿被拐賣婦女兒童，或為拐賣婦女兒童犯罪提供虛假結婚證明、親子鑑定、出生醫學證明等，將依法嚴厲打擊。對聚眾阻礙解救被收買婦兒，依法追究刑事責任。

當局又鼓勵個人和組織積極舉報或控告拐賣婦兒犯罪，規勸在逃犯罪嫌疑人投案自首。對舉報人、控告人及其他有關證人，司法機關依法予以保護。對威脅、報復舉報人、控告人，會依法追究刑事責任。

在中國社群平台微博，有網友嘲諷當局敦促犯罪嫌疑人自首的做法。有網友表示「敦促就能自首的話，還在警察幹嘛」、「如果敦促就能自首的話，有這道德覺悟，誰還幹拐賣啊？」

也有網友批評犯罪者可免罪或獲輕判，「自首能減輕罪行的話，那些被毀掉的女孩子的一生，誰來賠」、「減輕？那婦女兒童受的罪誰來承受？」、「買野生動物都要被判刑，買人不算犯罪嗎？」、「自首還要給她們減輕？這是不是赤裸裸地告訴世人，人犯罪了，只要自首就可以輕判？」

有網友諷刺說：「說不定人家不覺得自己在『拐賣』」。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110430