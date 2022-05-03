昆山台辦：全市台資企業 已528家復工

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（中央社台北3日電）江蘇省昆山市台辦今天表示，自這波COVID-19疫情發生至5月2日止，昆山全市已有528家台資企業復工。新華社報導提到，這些復工台企包括緯創、仁寶、巨大子公司鼎鎂、驊陞子公司驊盛等。

根據報導，緯創集團昆山廠區採取數位化防疫措施。緯創華東廠區副總經理鄭詠翔表示，目前緯創（在當地）每天有10多輛物流車輛運轉，公司希望下一步加快貨運審批，提高物流速度，為企業復工、復產營造更有利的外部環境。

報導指出，仁寶昆山廠區復工涉及的員工人數較多，因此根據復工復產防疫方案，分類管理人員、車輛、材料、宿舍等，安排專車點對點接送復工人員。

這項報導提到，鼎鎂在昆山2個廠區共約1500名員工，2日早上在完成防疫閉環管理措施後，陸續走上工作崗位。在此之前，公司已於4月28日恢復貨運，直到復工復產。

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根據報導，驊盛已於4月24日啟動復工，並構建閉環生產和生活防疫體系，設立「防疫專員」及「消毒專員」的「二員」管理制度。驊盛總經理特助周鵬表示，公司採取「一日一檢」實行閉環管理，確保員工健康安全。

報導指出，昆山市在這波疫情中重點關注一批產業鏈供應鏈龍頭台企，打造「重點台企名錄庫」。依「鏈式推動」原則接洽友達、仁寶等龍頭企業，協調台企解決貨運困難。（編輯：邱國強）1110503