兩岸僵局海基會角色遭質疑 陸委會：無可取代

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（中央社記者沈朋達台北5日電）有報導認為兩岸陷僵局後，海基會的功能大減。陸委會發言人邱垂正今天說，海基會是政府委託服務台商、兩岸人民的唯一機構，也是政府大陸工作體系的一環，「無可取代」。

邱垂正5日在大陸委員會例行記者會中，作上述表示。

他強調，海峽交流基金會是政府依「台灣地區與大陸地區人民關係條例 」（兩岸條例），委託服務台商及兩岸人民的唯一機構，也是政府與台商之間的重要溝通平台。

邱垂正指出，中國大陸自2016年5月20日後以政治因素限縮兩岸制度化聯繫管道後，海基會仍向大陸海峽交流協會提出經貿糾紛的問題，需協處的數量仍多。

他說，政府一如繼往關切台商，積極提供服務。據統計，海基會協處台商經貿糾紛案例每年還有240件，協助台商的成效和功能俱在。

邱垂正也說，海基會是目前政府唯一授權處理涉及公權力的兩岸事務仲介團體，為民眾提供必要的協助與服務，包括兩岸文書查驗、兩岸協議執行事項，和台人赴陸人身安全及糾紛的協處等事項。海基會的兩岸服務工作依然繁重，也扮演兩岸重要聯繫平台角色。

他引述統計指出，海基會過去處理兩岸案件，平均每年高達30萬件，這兩年在疫情影響下也有20萬件，可見不管在保障兩岸人民權益，或扮演兩岸重要協議平台的角色上，海基會都是政府在大陸工作體系的一環，尚無可取代。

至於海基會董事長一職，邱垂正說，政府待繼任人選確定後，會儘速說明。目前仍由代理董事長許勝雄領導海基會。（編輯：楊昇儒）1110505