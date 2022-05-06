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國際反應3/80

西方對俄制裁下 中俄央行將談推廣國家支付系統

2022/5/6 10:17
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）中國駐俄羅斯大使張漢暉在今天刊登的訪問中告訴塔斯社（TASS），中、俄中央銀行將討論在兩國使用和推廣各自的國家支付系統。

路透社報導，張漢暉表示：「有關在兩國推廣和使用（俄羅斯）Mir和中國銀聯國家支付系統，這個問題將有待兩國央行協商後決定。」

俄羅斯因對烏克蘭發動所謂「特殊軍事行動」而被隔絕在全球金融體系之外，此後Mir和銀聯成為俄羅斯人僅存在海外支付的幾種選擇。

許多西方國家企業已暫停在俄羅斯業務，國際性付款技術公司Visa公司（Visa Inc）和萬事達卡公司（MasterCard Inc）也在其中。

中國一直拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動，並批評西方國家對俄國祭出空前制裁措施。中俄近年來強化關係，包括今年2月宣布「兩國友好沒有止境」。

張漢暉表示，中國將利用一家清算銀行處理俄境的人民幣業務，以確保兩國貿易持續發展。中俄貿易規模預計到了2024年將達2000億美元。

他還說，中俄兩國未主張在雙邊貿易中拒絕使用美元和歐元結算。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110506

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