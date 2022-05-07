中國鄭州市擴大管控區域 爭取3天後社會面清零

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（中央社台北7日電）中國河南省鄭州市疫情未受控，防疫措施再升級。官方今天凌晨發出通告，擴大管控及封控的區域，封控區內市民要「足不出戶」，目標是爭取5月10日左右實現「社會面清零」。

常住人口約1260萬人的鄭州，主城區4日起實施「足不出戶」的嚴格防控措施，當地超市一度出現搶購潮。

鄭州COVID-19疫情未歇，根據河南省衛健委官網通報，鄭州昨天新增本土確診及本土無症狀感染共39例。

人民日報健康App報導，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室在今天凌晨1時許發出通告，市內金水區、管城區及惠濟區即時實施封控或管控等分類管理。

通告指出，封控區內所有人的鄭州健康碼會轉為紅碼，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」的管理措施。這是24小時內，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部發出的第4份疫情防控通告。

另外，鄭州11個地鐵站今天起臨時關閉或不停站。疫情未受控的北京，此前已關閉40個地鐵站。

中國新聞網6日報導，河南省委4日召開疫情防控工作專題會議，提出更具體的防控目標：「確保3天內圈住封死疫情，一週內實現社會面清零，一個潛伏期內實現社會面和隔離點『雙清零』。」

鄭州市政府副秘書長李慧芳5日在新聞發布會上則稱，從整體核酸檢測來看，鄭州市病例增長相對平穩，整體防控工作有序有效，鄭州市力爭5月10日左右實現「社會面清零」。

鄭州本輪疫情起始於4月30日，傳播鏈為省外確診病例在高鐵東站中轉時傳播，迄今至少隔離超過8000人。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110507