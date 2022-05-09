中國外交部：不能同意台灣參加今年世衛大會

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（中央社台北9日電）第75屆世界衛生大會將至，外交部與衛福部全力爭取台灣以觀察員身分與會。中國外交部今天表示，台灣參與國際組織必須按照「一個中國」原則來處理，中方不能同意台灣參加今年世衛大會。

中國外交部發言人趙立堅今天主持例行記者會時，有外媒記者提問，外交部長吳釗燮稱，台灣要獲得世衛大會的邀請非常困難，但仍然繼續努力，對此有何回應。

趙立堅表示，台灣參與國際組織，包括世界衛生組織，必須按照「一個中國」原則來處理。聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認了這一根本原則。

趙立堅指出，民進黨將政治圖謀置於台灣人民福祉之上，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不再存在。為了捍衛國家主權和領土完整，以及聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，「中方不能同意『台灣地區』參加今年世衛大會」。

第75屆世界衛生大會將於22日至28日在瑞士日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

吳釗燮今天表示，目前台灣還在等待邀請函，沒有放棄努力，預計今年能爭取到更多國家以更高層級、更顯著方式來支持台灣。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110509