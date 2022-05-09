中國嚴厲防疫衝擊 調查：逾5成美企將削減投資

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（中央社台北9日電）中國美國商會調查顯示，在官方嚴厲防疫措施導致經營和供應鏈遭受衝擊下，近6成的中國美企在這波COVID-19疫情爆發後，調降今年全年營收預期；而逾5成則將減少或延後在中國的投資項目。

中國美國商會主席華剛林（Colm Rafferty）在針對這項調查的聲明中表示，商會理解到中國選擇「將健康和安全放在首位」，但現行防疫措施正令美企對中國的信心程度造成影響。

彭博社報導，中國美國商會是在4月29日至5月5日，針對121家中國美企展開調查，得出上述結果。

根據報導，華剛林直指，這種已經充滿挑戰的情況「正持續惡化」，企業「在隧道盡頭，仍看不到任何曙光」。

調查結果還顯示，近6成在中國有業務的受訪美企，有受到勞動力短缺、取得物資困難或封控措施等影響，導致這些美企的產能出現放緩或下降。

針對上海封城，調查指出，在上海有業務的受訪美企中，超過15%在上海的業務仍處於停頓狀態。

而近1/4的受訪美企認為，中國若推出改善物流通暢度的措施，對公司業務將有正面影響。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110509