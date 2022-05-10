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香港特首選舉
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香港特首選舉2/40

香港特首選舉落幕 中聯辦批評G7及歐盟抹黑

2022/5/10 13:34
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（中央社記者張謙香港10日電）北京中央駐港代表機構今天批評七大工業國集團（G7）和歐盟抹黑香港行政長官（特首）選舉，要求對方停止干預香港事務。

北京中央駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人發文，指責G7外長和歐盟外交與安全政策高級代表詆毀和抹黑香港依法舉行的特首選舉，無理攻擊中國政府涉港政策。

發言人對此表示堅決反對和強烈譴責，要求有關政客擺正位置、認清大勢，立即停止對香港事務的干預。

發言人聲稱，香港第6任特首選舉順利舉行，進一步落實「愛國者治港」原則，充分展現了新選制的進步性、優越性，是符合「一國兩制」、符合香港實際的好制度。

發言人重申，中國政府堅守「一國兩制」原則、落實「愛國者治港」，積極支持香港融入國家發展大局，而一個保持繁榮穩定的香港，不僅符合全體港人利益，也符合國際社會利益。

香港8日舉行特首選舉，警隊出身、曾任香港保安局局長的李家超是唯一候選人，順利當選。

對於這次選舉，G7外長發表聲明，對選舉過程表示嚴重關切，又指選舉甄選過程侵害政治多元和自由。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）也發表聲明說，「歐盟對這種違反民主原則和政治多元化的行為感到遺憾，並視這次選擇過程為瓦解『一國兩制』原則的又一步」。（編輯：周慧盈）1110510

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