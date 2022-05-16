習近平：共同富裕先做大蛋糕 不能道德綁架迫捐

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（中央社台北16日電）中共總書記習近平在最新一期「求是」雜誌強調，共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，先要全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，但「不能搞道德綁架式『迫捐』」。

新華網15日報導，最新一期的「求是」雜誌刊登習近平署名的「正確認識和把握我國發展重大理論和實踐問題」文章。求是網指出，這是習近平在去年12月8日於中共中央經濟工作會議上講話的一部分。

習近平表示，中國進入發展新階段，面對5大問題，第一是需正確認識和實現共同富裕。

他指出，共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，要實現共同富裕，首先要全國人民共同奮鬥，把「蛋糕」做大做好，然後通過合理制度，正確處理增長和分配，把「蛋糕」切好分好。這是一個長期歷史過程，要創造條件及完善制度。

習近平指出，要發揮財富分配功能，需構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎制度。要堅持按勞分配為主體，提高勞動報酬在初次分配中的比重。

要發揮再分配的調節作用，需加大稅收、社保、轉移支付等的調節力度，提高精準性。要發揮好第三次分配作用，引導和支持有意願有能力的企業和社會群體積極參與公益慈善事業，「但不能搞道德綁架式『迫捐』」。

他又指出，促進共同富裕的同時，不能搞福利主義，要在教育、醫療、養老、住房等領域精準提供基本公共服務，兜住困難群眾基本生活底線。

習近平提到，第二個問題是要正確認識資本特性，搞社會主義市場經濟是黨的偉大創造，但近年一些領域出現資本無序擴張，肆意操縱，牟取暴利，規範這些資本行為的同時，又要發揮資本作為生產要素的功能，是一個不容迴避的重大政治和經濟問題。

習近平強調，要反壟斷、反暴利、反天價、反惡意炒作、反不正當競爭，要依法遏制資本無序擴張，令資本有序發展。

第三個問題是要實施全面節約戰略，推進生產及消費領域節約，反對奢侈浪費和過度消費。習近平強調，要增強國內資源生產能力，及保障農產品供給安全，「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，我們的飯碗應該主要裝中國糧。」

第四個問題是現時中國經濟金融領域風險隱患很多，對金融機構治理嚴重失察，對地方債務管理鬆弛，一些大企業過度依賴金融杠桿，違法違規經營金融企業，存在財務造假，大肆挪用資金，以及官商勾結和腐敗行為。

在經濟增速下行，使原本隱藏的各類風險浮面，局部風險引發系統風險的機會加大，以企業資不抵債為特徵的風險突出。

第五個問題是要正確認識碳達峰碳中和，推進碳達峰碳中和是中共中央經過深思熟慮的重大戰略決策，但近來在出現「碳衝鋒」、「一刀切」、運動式「減碳」，甚至出現「拉閘限電」的問題，這些都不符合中共中央要求。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110516