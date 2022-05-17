中國新增1049例染疫 四川疫情外溢重慶、深圳

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（中央社台北17日電）中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例1049例。上海疫情趨緩、北京疫情規模化可能性小，但爆發疫情的四川，疫情已外溢至重慶、深圳。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，16日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例175例。其中，本土病例162例，以上海77例最多，其次為北京43例，再者為四川16例；另有境外移入病例13例。

當天通報無症狀感染者925例，境外移入38例，本土887例。單日新增本土無症狀感染者以上海746例最多，接續是四川73例，北京則有9例。

除了上海、北京之外，中國多地仍出現疫情。據界面新聞報導，截至16日，四川廣安市鄰水縣一週內累計感染者近500例，當地疫情始於5月9日，第一位被發現的感染者是一名網約車司機。

該地疫情已發生外溢，除了在廣安市發現感染者，10日以來，重慶江北區、渝北區、南岸區也發現3名鄰水縣首例感染者即網約車司機的密切接觸者被感染。另據廣漢市融媒體中心消息，截至10日8時，疫情外溢至廣東省深圳市。

截至16日24時，現有確診病例5359例（其中重症病例343例），累計報告確診病例22萬2130例，累計死亡病例5214例。尚在醫學觀察的密切接觸者32萬4926人；尚在醫學觀察的無症狀感染者5萬461例。

港澳部分，香港特別行政區33萬1657例（出院6萬1277例，死亡9361例），澳門特別行政區82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110517