李家超：香港新一屆政府將增設3位副司長

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（中央社記者張謙香港17日電）香港行政長官（特首）當選人李家超今天說，他接受本屆政府提出的政府架構重組建議，即設立3司15局；他同時提出增設3位副司長。

本月8日，李家超當選第6屆特首，目前仍等待北京方面正式任命。

李家超今天下午會見記者，講述他對新一屆政府架構的看法。此前，現任特首林鄭月娥曾公布政府重組架構建議，把目前的3司13局改為3司15局。

3司為政務司、財政司及律政司，各司分管各決策局。

李家超在記者會上說，他接受現屆政府提出的上述重組方案，認為這有助於新一屆政府施政，也令決策局的權責分得更清楚，彼此發揮協同效應。

此外，他決定新增3位副司長，以分擔司長的工作；他說，目前司長的工作繁重，新增副司長可以協助司長統籌轄下部門的工作。

被問到新一屆政府的司、局長人選，李家超說，重組工作仍在進行中，現階段不便公布。

港府現有部門由高至下有司、局、處級等，司級單位分管13個決策局，司、局長由特首委任，屬於政治任命。

按照林鄭月娥的建議，新增的決策局包括文化體育旅遊局，以及把運輸及房屋局分拆成為兩個局，分別是房屋局，以及運輸及物流局。（編輯：陳沛冰）1110517