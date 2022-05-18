清零政策衝擊 上海4月汽車銷量掛零

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（中央社台北18日電）上海市汽車銷售行業協會16日公布，4月上海汽車經銷商全部處於歇業狀態，全市當月汽車銷售為零。

據陸媒財新網報導，上海市汽車銷售行業協會指出，4月上海汽車銷售企業全部進入了疫情封控階段，無法正常營業的時間超過預期。閉店後大部分經銷商面臨庫存壓力，財務成本陡然增高。

上海從3月28日實施分區封控後，至今超過50天。據報導，一名新能源車企的上海店長表示，目前主要的工作是線上銷售、宣傳與客戶維護。對於新能源車企來說，銷售流程變化不大，依然是線上下訂單，但交車環節推遲到解封後。

不過，另一名進口汽車銷售人士指出，沒有解封就沒有銷售，物流環節處於停滯狀態。這名銷售的公司沒有展開線上銷售業務。

上海是目前中國新能源汽車銷量最大的城市。上海市汽車銷售行業協會資料顯示，2021年上海市汽車銷量約為63.8萬輛，其中新能源汽車銷量為25.4萬輛。

另據經濟觀察報報導，中國汽車工業協會（中汽協）11日發佈了4月中國汽車產銷情況資料。

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該份資料顯示，4月中國汽車產銷分別完成120.5萬輛和118.1萬輛，同比分別下降46.1%和47.6%，為近10年來同期月度新低。

中汽協副秘書長陳士華指出，4月以來，汽車行業產業鏈供應鏈經歷了有史以來最嚴酷的考驗。部分企業停工停產，物流運輸受較大阻礙，生產供給能力急劇下滑。同時，受疫情影響，消費能力和信心明顯下降，行業穩增長任務十分艱巨。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110518