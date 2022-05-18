擬禁用Telegram 港府：違規起底問題未獲回應

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（中央社記者張謙香港18日電）據報導，香港個人資料私隱專員公署一再地要求社交媒體平台Telegram公司刪除涉及香港警隊及政府官員的「起底」訊息，但一直未獲正面回應，港府正考慮禁用。

香港01今天報導，過去有人在Telegram群組發放警隊、立法會議員、政府官員等人及其家屬的個人資訊，本地俗稱「起底」。

報導表示，過去7個月，署方發現在Telegram上有700多例「起底」違規訊息，而去年全年涉及「起底」的個案只有800多例，反映「起底」問題死灰復燃。

據報導，相關違規訊息大多來自台灣用戶。

報導指出，公署方面一再地要求Telegram公司刪除有關違規「起底」訊息，但持續未獲正面回應。

報導引述消息人士說，除非Telegram公司短期積極回應，否則公署方面將會考慮引用「個人資料（私隱）條例」，停止或限制市民連接有關應用程式，甚至要求刪除Telegram應用程式。

屆時，已下載Telegram應用程式的用戶既不能繼續使用，新用戶也無法下載。

報導同時引述消息人士透露，如果Telegram公司短期內仍不妥善回應及刪除有關違規訊息，港府計劃向網際網路供應商頒發禁令，在程式下載平台刪除Telegram應用程式。

港府估計Telegram在本地有10多萬活躍用戶。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，支持者不斷地在網路上發放警察、政府官員及其家屬的個人訊息，且留下惡言或詛咒，這種情況至今仍然存在，當局一直致力於打擊這種「起底」活動。（編輯：李雅雯）1110518