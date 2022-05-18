更多編輯台推薦新聞：
南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土8萬5310例 增183例中重症、41死
首頁 / 兩岸

中國汽車市場4月產銷暴跌 陸媒提「三步走」救市

2022/5/18 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國汽車市場4月產銷量暴跌。為了救市，陸媒提出，中國汽車產業需要「三步走」，包含物流要暢通、鬆綁限購政策與終端市場發放消費補貼。

中國汽車工業協會（中汽協）11日公布4月中國汽車產銷情況資料。4月中國汽車產銷分別完成120.5萬輛和118.1萬輛，同比分別下降46.1%和47.6%，為近10年來同月新低。

陸媒經濟觀察報指出，中國汽車產業要駛離「暗黑4月」，需要進行「三步走」。

第一步是生產企業盼物流要暢通。報導指出，中小企業在中國汽車零部件企業中占比逾90%，受疫情、國際大環境等影響，中國汽車產業遇到原材料供應不足、價格上漲、企業停工停產，與交通物流不暢等問題。

中汽協總工程師葉盛基表示，受疫情影響，部分汽車中小企業出現開工不足、無法周轉帶來資金鏈斷裂風險，以及生存發展問題。

上汽集團旗下零部件企業延鋒智慧安全總經理張孝兵表示，各地物流因疫情防控處置嚴格，司機在路上的時間也比以往長，物流運費近期大幅上漲。比如，某線路此前運費為每趟人民幣2000至3000元（約新台幣8800至13200元），但現在最貴已漲到1萬多元。

第二步為鬆綁限購政策。報導指出，中國汽車流通協會會長沈進軍指出，限購措施很多具有臨時性與階段性，經過多年發展已出現許多問題需要思考。

他說，一、二線城市限購在很大程度上抑制了汽車消費，地方政府應當根據地方發展情況，調節汽車消費。

乘聯會秘書長崔東樹表示，目前新能源車是消費核心增量。開展新能源汽車下鄉，要充分挖掘小城市、縣鄉市場消費潛力。

第三步為終端市場發放消費補貼。報導說，透過終端流通環節提供補貼，以促進汽車消費，已成中國部分地方政府的選擇。

比如，4月底天津市西青區、津南區啟動汽車消費券發放活動；5月時廣州市宣布為市內購車客戶發放價值1000元的消費券等。

中汽協常務副會長付炳鋒指出，與汽車生產供給相比，終端需求走弱較難恢復，迫切需要政府頒布終端消費的刺激政策。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110518

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族