中國汽車市場4月產銷暴跌 陸媒提「三步走」救市

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（中央社台北18日電）中國汽車市場4月產銷量暴跌。為了救市，陸媒提出，中國汽車產業需要「三步走」，包含物流要暢通、鬆綁限購政策與終端市場發放消費補貼。

中國汽車工業協會（中汽協）11日公布4月中國汽車產銷情況資料。4月中國汽車產銷分別完成120.5萬輛和118.1萬輛，同比分別下降46.1%和47.6%，為近10年來同月新低。

陸媒經濟觀察報指出，中國汽車產業要駛離「暗黑4月」，需要進行「三步走」。

第一步是生產企業盼物流要暢通。報導指出，中小企業在中國汽車零部件企業中占比逾90%，受疫情、國際大環境等影響，中國汽車產業遇到原材料供應不足、價格上漲、企業停工停產，與交通物流不暢等問題。

中汽協總工程師葉盛基表示，受疫情影響，部分汽車中小企業出現開工不足、無法周轉帶來資金鏈斷裂風險，以及生存發展問題。

上汽集團旗下零部件企業延鋒智慧安全總經理張孝兵表示，各地物流因疫情防控處置嚴格，司機在路上的時間也比以往長，物流運費近期大幅上漲。比如，某線路此前運費為每趟人民幣2000至3000元（約新台幣8800至13200元），但現在最貴已漲到1萬多元。

第二步為鬆綁限購政策。報導指出，中國汽車流通協會會長沈進軍指出，限購措施很多具有臨時性與階段性，經過多年發展已出現許多問題需要思考。

他說，一、二線城市限購在很大程度上抑制了汽車消費，地方政府應當根據地方發展情況，調節汽車消費。

乘聯會秘書長崔東樹表示，目前新能源車是消費核心增量。開展新能源汽車下鄉，要充分挖掘小城市、縣鄉市場消費潛力。

第三步為終端市場發放消費補貼。報導說，透過終端流通環節提供補貼，以促進汽車消費，已成中國部分地方政府的選擇。

比如，4月底天津市西青區、津南區啟動汽車消費券發放活動；5月時廣州市宣布為市內購車客戶發放價值1000元的消費券等。

中汽協常務副會長付炳鋒指出，與汽車生產供給相比，終端需求走弱較難恢復，迫切需要政府頒布終端消費的刺激政策。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110518