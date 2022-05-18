北京學者：決策層正在糾偏房市平台經濟強監管

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（中央社台北18日電）北京學者賈康分析，疫情對中國最強大經濟帶珠三角和長三角帶來的衝擊前所未有，中國決策層正在糾偏此前房市和平台經濟的「強監管」措施，以重振投資者信心。

據香港星島日報今天發自北京的報導，中國民間智庫華夏新供給經濟學研究院院長賈康受訪時作了上述分析。

中國本波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，並出現上海「封城」等突發因素，對產業鏈、供應鏈影響加劇，加上俄烏戰爭等外部情況引致的種種不確定因素，導致經濟景氣繼續下降。

賈康表示，中國政府今年設定的全年經濟成長目標為5.5%左右，但當時還未明確長三角這種驟起的衝擊波，上海作為中國最前沿的增長極區域，至少要承受兩個月的疫情亂象，形成相當大的綜合性負面影響，不可掉以輕心。

報導引述賈康說，「現在一季度只有百分之四點八的增速，二季度能不能高於一季度，現在看起來很困難。如果上半年勉強到百分之五，下半年須達百分之六，才能達到年度百分之五點五左右」。

在低迷的經濟形勢下，中共中央政治局會議稍早前要求加大宏觀政策調節力度，全力擴內需、促消費，提到房市及平台經濟等市場焦點領域則罕有連用「支持」的措詞。

過去幾年，中國政府強調「房住不炒」，以抑制房地產市場泡沫化金融化，各地力推各種限購限售措施，房市哀鴻遍野，更有企業接連爆發資金鏈問題。

此外，2020年以來，為遏止平台壟斷等弊端，監管機構祭出系列法規措施，整肅平台經濟，阿里巴巴、騰訊、京東等網路科技巨擘大受衝擊，無一倖免，加上在美國上市的中概股受壓，中國網科企業明顯受挫，紛爆裁員。

賈康說，「原來對樓市和平台經濟強調從嚴從緊，防範風險，每個部門說起來都是方向正確，必要性明顯」，但一個方向上簡單疊加而成的合成謬誤，形成宏觀負效應，各部門會有一種內在動機，要表現政績，就將持久戰打成了突擊戰，「所以現在反其道而行之」。

北京大學國家發展研究院副院長黃益平也認為，應加強而非削弱平台經濟創新能力，平台經濟的監管應是一項日常性工作，不能成為運動式的任務，更要避免監管競爭。

賈康表示，在全球競爭的大環境，須高度重視促進平台經濟健康發展。中共中央政治局會議指出，完成平台經濟專項整改、實施常態化監管，說明平台經濟前面階段的整改已經到位。

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報導引述分析認為，受到「強監管」壓抑許久的網科企業預料將迎來谷底翻身，支援電商、社群網路、網約車、外賣等平台經濟發展的具體措施將陸到來。

據官方中央電視台，中國國務院副總理劉鶴昨天在北京出席全國政協專題會時表示，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，「處理好政府與市場關係」，並支持數位企業在國內外上市，以開放促競爭，以競爭促創新。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110518