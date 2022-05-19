中國新增1016例本土染疫 四川疫情持續升溫

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中國官方19日通報，新增COVID-19本土病例1016例，其中四川的疫情持續升溫。圖為15日四川廣安市民眾出示健康碼供醫務人員掃描。（中新社）

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（中央社台北19日電）中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例1016例，其中四川的疫情持續升溫，以廣安市最為嚴峻，當地於今天持續展開核檢，並實施全市交管。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例212例。當中，本土病例191例，仍以上海的82例最多，其次為北京50例，四川34例；另有境外移入21例。

當天通報無症狀感染者870例，其中境外移入45例，本土825例。單日新增本土無症狀感染者以上海637例最多，接續是四川115例，北京則有5例。

四川爆發疫情已持續一週，18日新增本土染疫149例，疫情集中在已故領導人鄧小平的故鄉廣安市。據封面新聞報導，廣安市政府副秘書長朱亞軍表示，近日廣安市鄰水縣已實施3輪核酸檢測，廣安主城區和除鄰水以外的縣市也部署了於19日全面進行核酸檢測大篩查。

另外，此前陸媒報導，當地的零號病人是一名網約車司機，但根據「中國慈善家」雜誌報導，這一消息有誤，鄰水縣第一個感染者並非網約車司機，而是從上海返回鄰水的人員。

「中國慈善家」雜誌報導指出，鄰水縣應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部工作人員表示，零號病人是上海返鄉人員，「網約車司機載過那個上海回來的人」。

截至18日，中國現有確診病例5022例（其中重症病例286例），累計死亡病例5218例，累計報告確診病例22萬2582例。尚在醫學觀察的密切接觸者29萬3427人；尚在醫學觀察的無症狀感染者4萬5519例（境外移入419例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診33萬1794例（病亡9365例），澳門特別行政區82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110519