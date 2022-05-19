李克強赴雲南大學沒戴口罩 新聞不報網上熱傳

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（中央社記者張淑伶北京19日電）中國國務院總理李克強昨天赴雲南大學考察，相關影片中他和隨扈、大批師生都沒有戴口罩，許多網友轉發並表達認同、羨慕。不過，官方媒體並未報導李克強赴雲大的行程。

根據雲南大學官方微博，李克強18日上午來到雲南大學。校方發布的多則影片顯示，李克強在校園中所到之處都有許多師生圍上前來，他除了稱讚雲南大學、勉勵學生，還祝福他們就業順利，氣氛輕鬆自然。

18日下午起，社群平台微信、微博上就出現許多網友轉發這些畫面，網友的關注焦點在李克強等人出現在這些戶外場景中，即使人群簇擁，也沒有一個人戴口罩，認為這才是「正常」。

鳳凰網評論部旗下的「風聲」微信公眾號發文說，社群媒體上看到的多是全副武裝的防疫人員、排隊做核酸檢測的人群，讓人們幾乎忘記了正常生活的面目。而李克強和大學生都沒有戴口罩，校園洋溢著歡快的氣息，這種氛圍是「一股清流」。

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不過，這些影片在社群平台上被大量轉發後，#總理在雲大、#百年雲大、#總理親臨雲南大學這幾個話題在微博已經被撤下，有限制流量的作用；不確定是否與中國防疫政策的敏感性有關，又或者和近期李克強和中共總書記習近平氣勢消長互見的傳言有關。

央視新聞和新華社等媒體在昨天晚間報導了李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會，但沒有報導他赴雲南大學考察。（編輯：呂佳蓉）1110519