中國網路科技龍頭騰訊業績差 股價暴跌8.2%

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（中央社記者張謙香港19日電）中國大陸網遊龍頭公司騰訊最新公布的業績令市場失望，其香港股價今早急挫8.2%；即使北京方面近期對這些科企發出正面訊息，也無法令騰訊等科企股價上升。

騰訊昨天公布今年首季業績，淨利為人民幣255.45億元（約新台幣1125億元），較去年同期下跌23%，市場對此反應負面。

港股今早9時30分開盤，騰訊股價即時下挫，截至10時25分，每股報港幣335.6元（約新台幣1273元），下跌30元或8.2%。

受騰訊影響，在港上市的其他中國大陸新興科創企業也普遍暴跌，其中阿里巴巴每股報83.2元，急挫6.8元或7.55%。

去年下半年起，北京中央掀起一場針對新興科創企業的監管風暴，例如以保護兒童為由整頓教育及手機遊戲業，又以打擊壟斷為由整頓阿里巴巴及美團等。

在北京中央強力監管下，中國大陸新興科企包括騰訊、阿里巴巴、美團、快手等備受打擊，股價急挫，其中騰訊從近年高位的港幣500元水平下跌至現在的330元水平；阿里巴巴從港幣200元水平下跌至80元水平。

近日，北京方面對科企的監管似有鬆動，中國全國政協日前召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，主管經濟的國務院副總理劉鶴指出，要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，以及處理好政府和市場關係，支援數位企業在國內外資本市場上市等。

在香港，劉鶴的談話被解讀為向中國大陸科企發出正面訊息。

不過，經過北京方面一輪強力監管後，中國大陸科企積弱已久，市場似乎對它們失去信心，也怕北京方面的監管捲土重來，劉鶴的談話未能為這些股票帶來太多正面效果。（編輯：李雅雯）1110519