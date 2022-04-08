中國網企掀裁員潮 官方急安撫：招募人數增加

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）受監管政策衝擊，中國網路巨頭去年下半年起接連傳出裁員，引發關注。對此，中國網信辦今天稱，相關企業過去9個月，招募人數淨增加7.91萬人，就業市場穩定，安撫意味濃厚。

隨著中國針對網路巨頭的監管政策持續收緊，去年下半年開始，不少網路大廠的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來。不少人在年前失業，而即便新的一年已經到來，情形並未好轉，仍有不少大廠持續裁員，員工人人自危，引發社會關注。

對此，中國國家互聯網信息辦公室微信公眾號「網信中國」今天發文稱，官方與騰訊、阿里巴巴、美團、京東等12家網路企業訪談後發現，這些大型企業在2021年7月到2022年3月中旬，招聘人數多於離職人數。

文章宣稱，在這9個月間，12家企業的總離職人數為21.68萬人，總招聘人數29.59萬人，員工人數淨增加7.91萬人，其中11家企業招聘人數多於離職人數。

文中引述受訪企業說法稱，「互聯網行業人員流動普遍較快，目前員工數量和業務發展情況總體穩定，對未來發展充滿信心」。

文中還稱，「訪談中，多家企業表示，當前我國網信事業發展進入新的階段，網信企業身逢盛世、前景壯闊，將搶抓發展機遇，堅定不移做大做強，同時積極履行社會責任，努力保持現有員工隊伍穩定，著力為社會創造更多就業崗位」。

中國網管當局如此宣示，不難看出安撫人心的意圖明顯。

去年下半年開始，受到強力監管政策、中美關係摩擦與疫情等影響，企業經營面臨挑戰，許多網路大廠都執行業務重組，對於表現不佳的部門進行裁員，藉此降低不必要的投資、費用和成本以控制虧損，維持業績。

中國短影音平台快手去年底到今年初傳出分部門陸續裁員的消息，幅度達30%；此前騰訊、字節跳動已啟動裁員。農曆年後，中國網路叫車龍頭滴滴出行裁掉2成員工，人數約2000人，除了自動駕駛、國際化部門外，幾乎波及所有部門。

隨後，社群媒體巨頭新浪微博也傳出裁員百人的消息。當時有員工爆料，人事約談從春節前就開始了，有人被暗示辭職，也有人考績被打低，連年終獎金都沒領到就被裁了。

據路透社日前報導，裁員潮未歇，阿里巴巴和騰訊準備在今年裁減數以萬計個職位，這將是兩家公司自官方發起強力監管行動以來的最大規模裁員。（編輯：楊昇儒）1110408