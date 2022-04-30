疫情重創經濟 中國擬暫停對科技行業監管風暴

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（中央社台北30日電）中國疫情重創經濟，據報導，中國擬暫停對科技行業的監管行動，監管當局下週會與科技巨擘舉行座談會，保證不再要求科技行業整改或處以意外罰款，希望行業在提振疲弱的經濟發揮更大作用。

香港南華早報29日引述2名消息人士表示，中國監管當局將於4月30日至5月4日的勞動節假期後，與科技巨擘舉行研討會，這令市場認為中國將停止對科技行業的全面監管，並賦予網路平台在提振正陷入困景的經濟上，發揮更大作用。

消息人士表示，中國監管當局會保證不會再對科技行業整改或處於意外罰款。獲邀出席研討會的公司包括阿里巴巴、騰訊、美團及字節跳動。

在下週舉行研討會前，最快會於今天召開一次聯合監管會議，讓所有監管機構就北京放寬激進行動的新決定，達成一致意見。

報導表示，對科技行業來說，會議釋出的訊息是中國監管當局希望行業繼續成長，及在提振經濟方面扮演重要角色，例如透過發放消費券。

一些地方政府如深圳已開始透過美團等網路平台發放消費券。

華爾街日報29日也引述知情人士表示，中國正準備暫停一段時間以來針對科技行業的監管行動，希望阻止經濟迅速惡化。

其中一名知情人士表示，監管機構正計劃暫緩實施限制年輕人使用手機應用程式時間的新規定。另一名知情人士表示，中國政府正在考慮推動一些最大的科技公司，向政府提供1%股權，讓政府在企業決策中發揮直接作用。

此前中國政府已經在管理網路內容的公司，如抖音母公司字節跳動及微博採取相關措施，現在可能擴展至中國最有價值的企業騰訊，及中國最大的食物外送服務公司美團等其他科技平台的業者。

報導指出，對科技行業放鬆監管顯示經濟穩定對中國國家主席習近平的重要性，尤其是他將於秋季舉行的20大連任第三個任期。而支持科技行業也可以幫助正受疫情打擊的經濟。

中共總書記習近平29日主持召開政治局會議，研究當前經濟形勢和經濟工作。會議提到，在平台經濟方面，要促進平台經濟健康發展，完整平台經濟專項改革，實施常態化監管，並提出「支持平台經濟規範健康發展的具體措施」。

不過，本次會議未如去年中央經濟工作會議後發文提到，要加強對資本有效監管、防止資本野蠻增長。

中國2020年底開始重拳監管科技行業，監管的不確定性成為中國科技股的最大投資風險，也使在紐約與香港上市的中國科技企業市值大幅蒸發。

今年3月中國爆發新一波疫情，上海等地封城嚴重打擊經濟。外國質疑中國是否能夠達到全年經濟成長率5.5%的目標。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110430