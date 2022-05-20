外商憂封控不利投資 李克強向商會代表強調開放

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）受中國嚴格封控影響，外國商會近日陸續示警，指未來幾年內將阻礙外商投資。中國國務院總理李克強昨晚向外商喊話，中國是外商投資的熱土，「對外開放的大門只會越開越大」。

新華社報導，李克強19日晚間出席「中國國際貿易促進委員會建會70周年座談會」，對與會的外國商會、跨國公司代表進行喊話。

李克強表示，當前國際地區局勢深刻複雜變化，COVID-19疫情、地緣政治衝突等對全球貿易和人類福祉帶來重大影響。「越是困難越要前行」，中方願和各國一道，共同維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持自由貿易、公平貿易，推進貿易和投資自由化便利化，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，進而實現民生改善、財富增長，更好維護國際和地區的和平穩定與發展繁榮。

李克強並向與會的商會、企業代表喊話，強調「中國市場潛力巨大，各類投資都有很大空間」，願和各國企業加強交流合作，增進相互理解，尋求更多共識，妥處矛盾分歧，在互利合作中實現雙贏、多贏。

他還說，「無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移擴大開放，對外開放的大門只會越開越大」。

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李克強並表示，中國將繼續深化「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，保障外資企業依法平等進入已經開放的領域，嚴格保護智慧財產權，持續將中國打造為世界的大市場、外商投資的熱土。

據報導，19日以線上、線下方式出席這場座談會的包含美中貿易全國委員會、英國48家集團俱樂部、大韓貿易投資振興公社、馬來西亞中國商務理事會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國美國商會等近30家機構和跨國公司。（編輯：楊昇儒）1110520