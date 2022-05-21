京東總裁批評上海封控後 退出所有媒體群組

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（中央社台北21日電）中國電商巨頭京東集團總裁徐雷，近日退出所有微信媒體群組。此前上海封城，京東投入物資保供遭遇諸多封控阻礙，徐雷曾在群組數度批評政府措施。媒體指他退群是為了「謹言慎行」。

據陸媒一見財經報導，徐雷最近陸續退出所有媒體群組。他此前在多個媒體群還算活躍，會經常聊一些有關京東業務、足球等話題。

上海因疫情封城後，徐雷發表上海物資供應的相關言論，引起很大關注。

徐雷在朋友圈寫道，京東在抗疫救援方面，從來不惜力、從來不算帳，也願意用自己最擅長的供應鏈能力高效支援任何需要的城市。貨物不是問題、運力不是問題…「但特殊情況下，有些事情不是京東自己可以解決的，有力使不出，這種感覺很難受。」

徐雷上述言論在很多媒體群瘋傳，他在其中一個媒體群表示：「寫的很委婉了，這段時間憋的我都快抑鬱了。」

他提到，上海疫情初期，市內庫房被封了，京東還可以用昆山主庫群以及全國公司庫房支援...「但道路被封，進不去，最後徹底癱了」。

徐雷還提到，昆山庫區後來也被封了，江蘇到上海的道路被封了，這已經不是一個企業可以做的了，所以最後上海的小哥自發去支援社區了，公司都沒有要求，因為他們領著京東工資沒事幹，自己也不舒服。

他直言：「各地疫情管控標準完全不一樣，多的不說了，大家都有感受，而且層層加碼」、「符合各地政府規定是企業的義務，但實在憋屈啊…」

徐雷有感而發寫道：「所以，政府一定要知道什麼是保民生，不是環衛、衛生、公安這些公共部門才是保民生，不是只有國企才是保民生，不是品牌商願意供貨就是保民生，供應鏈條上的關鍵點，一旦斷掉，啥都沒有，商品在庫房、蔬菜在地裏…」

報導指出，徐雷的這些發言在很多媒體群引發軒然大波，甚至有部分聊天內容被發布出來。

對此，很多人認為徐雷是真性情，作為一個企業家對上海防疫發表自己的真實想法，其中很多想法很有見地，對於疫情防控期間的物資保障有很大幫助。

不過，也有人認為，徐雷作為一個企業高管，尤其是出任京東集團新任CEO後，在當下的市場環境下，很多言論可能會被放大，給企業帶來不必要的麻煩。

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報導認為，徐雷退出所有媒體群，「謹言慎行」的考量占很大一部分原因，媒體群不是普通的群，它是一個「輿論放大器」，作為京東集團走向前台的「一把手」，徐雷的言論不僅僅代表個人，更多的代表京東集團。

報導也提到，京東幾天前發布2022年第1季財報，前3個月京東淨虧損人民幣30億元（約新台幣130億元）。這是徐雷正式出任京東CEO後的首份季報，可謂開局不利。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110521